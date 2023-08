Camila Lattanzio hizo una grave acusación contra su ex en redes y la Justicia

13/08/2023 - 20:52 Pura Vida

Desde la salida de la casa de Gran Hermano, Camila Lattanzio siguió ligada al mundo del espectáculo a partir de su decisión de volcarse completamente a la música, con el estreno de varias canciones y videoclips. Pero el sábado a la noche, el foco cambió. La propia Camila sorprendió a través de Instagram con una preocupante publicación, que horas después borró, en el que pedía ayuda, porque había ido a buscar su celular en la casa de su exnovio y éste no la dejaba salir. En ese contexto, reveló que estaba siendo amenazada. Más tarde aclaró que fue su ex quien borró sus historias, las que habían sido capturadas por la cuenta de LAM, en Twitter.

"Hola chicos, por favor, ¡estoy encerrada en casa de mi ex! Él fue el que me robó. Está viniendo la policía, pero no me deja salir", había escrito la exhermanita junto al perfil del joven.

Horas más tarde, mientras regresaba a su casa, y desde el interior de un auto contó: "Tengo que hacer este video porque pasé una situación muy fea, horrible, que hasta me da vergüenza grabar este video, pero hoy sentí que mi vida estaba en peligro", comenzó diciendo. Y sumó: "Para la gente que no sabe, yo tenía una relación con mi expareja que era tóxica, enfermiza, no podés salir de esa relación, me manipuló muchísimo. Cuestión que yo antes de Gran Hermano tenía un novio, salgo de la casa y no pude deshacerme de esa relación. Y yo sabía que en algún momento iba a pasar algo feo, pero no pensé que iba a ser esta situación", explicó entre sollozos.

"Nosotros no mantenemos una relación ni nada, pero bueno, nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir. Yo había ido a buscar mi celular que me desapareció, y resulta ser que me lo había robado el chabón, entonces me di cuenta y le dije que por favor yo quería pasar a buscar el celular a su casa, a todo esto él me contesta que no tenía mi celular, y yo necesitaba mis cuentas, mis cosas porque hace bastante tiempo ya me había hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram, no sé qué carajo hizo, y cuestión que me amenazó y me encerró en su casa, no me dejaba salir, tuve que llamar a mi mamá, a mi hermana que me vengan a buscar, yo no soy de hacer eso, pero me dio mucho miedo", disparó.

"Me amenazó con que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mierda de una manera u otra, que iba a inventar cosas mías, el chabón me estaba grabando 24 horas... no quiero que este chabón siga andando así como si nada", relató conmovida.

En un posteo que compartió la cuenta de "LAM", Camila recibió un antipático comentario de Delfina Wagner, la novia de "Alfa, otro exGH". "Quiero ver la denuncia en la comisaría antes de cagarle la vida a un pibe con un escrache", escribió.

Por su parte, Camila le contó al programa de Ángel De Brito que ya efectuó la denuncia ante la Justicia por violencia de género, y afirmó estar "viviendo un infierno", mientras mostró la copia de la denuncia.