Rusherking grababa un video en la calle y le robaron el celular

El cantante santiagueño Rusherking sufrió un hecho de inseguridad mientras grababa un video con su celular. El cantante quería hacer un “challenge” presentando la coreografía de la canción “Atorrante”, donde participó junto a Emanero, Ulises Bueno y Los Palmeras.

Pero la idea no terminó de forma abrupta. “Me robaron el celular mientras hacemos los bailes”, escribió el cantante sobre un fondo negro. Igualmente, a Rusherking no lo detuvo el mal momento y siguió publicando contenido. Algunos de sus seguidores pensaron que se trataba de una broma.

Así lo informó el propio Rusherking en sus historias de Instagram “Me robaron el celu haciendo los bailes”. El que dio más detalles de lo sucedido fue el periodista Daniel Ambrosino desde su columna de espectáculos en el noticiero América Noticias (por América). “Bueno, otra víctima de la inseguridad”, comenzó describiendo el periodista. Y continuó: “El martes al mediodía Rusherking estaba grabando unos videos, apoyó el teléfono precisamente en el piso y empezó a grabarse. Hizo varios bailes, se ve también cuando se acercó al teléfono y lo agarró, apagó la cámara y la volvió a poner y fue otra vez a otro lugar y siguió grabando. Todo esto será parte seguramente de algunos de los clips que él suele realizar con su música. Pero...¡Argentina!”.

“De repente apareció uno y agarró el teléfono y salió rajando”, resumió Ambrosino. Por su parte, la conductora, Soledad Larghi reflexionó al respecto. “Es poner a la luz algo que le pasa a un montón de personas. Complicado, esto que pasa en todo el mundo, que van transmitiendo en vivo, van haciendo vivos, streaming, y acá la situación es complicada”, analizó.

El periodista de espectáculos agregó entre risas: “Voy a decir algo que no debería y que tampoco sería legal, pero ¿qué tendrá ese teléfono, no?”. E hizo un pedido en tono de broma: “Un llamado a la solidaridad: el que le afanó el teléfono a Rusherking lo puede dejar acá en Fitz Roy 1650, a nombre de Daniel Ambrosino y ahí empiezo a mirar desde el teléfono la foto con la China, la foto con María Becerra y alguna otra que no sé qué onda”.

Cabe recordar que el cantante acaba de regresar de España, más precisamente de Formentera, en donde estuvo disfrutando del calor europeo en compañía de su nueva relación sentimental, Mar Lucas. Después de su separación de Eugenia la China Suárez, el músico se dejó ver junto a la joven cantante española que asombra por su parecido físico con la expareja de Benjamín Vicuña.