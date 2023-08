WANDA DEJÓ AL DESNUDO UNA INTERNA FAMILIAR

23/08/2023 - 20:42 Pura Vida

"Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?", le preguntaron a Wanda Nara en un mano a mano con sus seguidores de Instagram.

Apelando al humor, la esposa de Mauro Icardi respondió y desmintió a su madre.

Nora Colosimo había revelado una discusión de pareja en la cual el futbolista la habría encerrado y le habría escondido el pasaporte para que ella no pudiera viajar a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales.

"Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida", sostuvo en un primer mensaje que acompañó junto a una romántica foto con Icardi en la pileta de su casa en Estambul, a donde viajó un mes atrás con su familia para que él se sumara al club Galatasaray.

"Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos", agregó Wanda. De esta manera, la empresaria habló por primera vez de la interna familiar, luego de que su madre dijera que está amenazada por Icardi.

Textualmente, Nora había denunciado: "Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?"

"Él (por Icardi) ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice 'vení, vení, que no hay problema. Traés los chicos, que van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta", consideró la madre de Wanda Nara y admitió que dicha situación no la dejaba dormir y que le generaba dolor de estómago. "Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad", agregó.

Su salud

Por otra parte, también se refirió a su estado de salud "¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate", le escribió una de sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

La respuesta de la mujer de Mauro Icardi llegó a través de una selfie que se tomó después de que le sacaran sangre de su brazo izquierdo. "Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman", escribió Wanda en el pie de la foto junto con un corazón rojo.

"La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó la grabación de 'Masterchef' el viernes 7 de julio, el domingo (9 de julio) fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días. Así que me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos", contó Wanda un día después de la final del reality show que condujo acerca de su sorpresivo diagnóstico.

Wanda continúa con su tratamiento en Turquía acompañada por su familia.