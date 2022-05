Alfredo Casero habló de su enojo con Luis Majul: “Sigan quemándole la cabeza a la gente”

07/05/2022 - 14:25 Recetas

Alfredo Casero utilizó sus redes sociales para referirse al fuerte cruce que tuvo con el periodista Luis Majul, cuando en plena conversación se fue del estudio enojado, golpeando un escritorio y acusando faltas de respeto.

"Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quienes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que vote, cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia", escribió todavía muy molesto en Twitter.

Y sentenció: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos".

Basta ya de todo esto.

Me cansé que se caguen en lo que les digo.

Piensan que somos boludos.

Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva.

Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso.

Y vos coméntame al moderado. — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 7, 2022

Cabe remarcar que tras el fuerte descargo de Casero en televisión, sus seguidores quedaron expectantes por su descargo y su nombre se volvió tendencia.