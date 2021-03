Alertan por la posible llegada al país de la cepa brasileña de Covid mucho más agresiva

07/03/2021 - 01:10 Santiago

Si bien en los últimos días los casos positivos de Covid-19 en nuestra provincia disminuyeron llamativamente, la situación epidemiológica está aún muy lejana de superarse, debido a que falta bastante para que en el país se llegue a la tan ansiada inmunidad de rebaño con la aplicación de la vacuna, y a la aparición de nuevas mutaciones del virus, mucho más agresivas que el Sars-COV-2.

Así lo alertó el doctor Pedro Yachelini, director del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), donde se realizan exámenes de PCR, prácticamente desde el comienzo de la pandemia.

Luego de confirmar que, en consonancia con los datos del último relevamiento del Comité de Emergencia y el Ministerio de Salud de la provincia, el Instituto que dirige también experimentó una disminución de los casos positivos, dijo estar preocupado por la aparición de la variante de Amazonia.

Cercanía

“Ahora lo que nos preocupa, es el tema de la variante de la Amazonia, de Manaos, que está haciendo estragos en Brasil, y sabemos Brasil está muy cerca de la Argentina”, afirmó.

El especialista, relató en diálogo con EL LIBERAL que “esa variante es más agresiva y parece que las vacunas no van a ser tan efectivas, así que hoy por hoy, es un problema grave en Brasil, y somos vecinos muy cercanos”.

“Esperemos que no llegue, o que no llegue de golpe. Eso podría causar problemas, porque nosotros recién estamos empezando con la vacunación y no sé qué porcentaje de la población se ha vacunado, pero para lograr la famosa inmunidad de rebaño tenemos que tener vacunada a un 60 o 70 por ciento de la población, 600 a 700 mil personas con una dosis, y si se ponen las dos, hay toda una impresionante logística que significa”, añadió.

Respecto de la aparición de estas nuevas cepas, explicó que ‘los virus mutan, a favor o en contra; algunos se vuelven menos agresivos, y otros más. Aparentemente, esta variante nueva, tiene el doble de capacidad de contagio y de agresividad’.

“Es normal que los virus muten, y dentro de esa mutación puede ocurrir que aparezca una cepa más virulenta, o inclusive, que desaparezca. Igual eso pone en jaque a todas las empresas que fabrican vacunas porque, cuando por fin la tenemos, surge una variante. Este es un virus que no nos deja en paz, está permanentemente mostrando cosas nuevas”, graficó.

Exámenes

Sobre cómo fue el trabajo del Instituto que dirige durante estos primeros meses del 2021, recordó que “en diciembre todo el mundo decía que había que prepararse porque se venía una segunda ola posfiesta, por las reuniones en las que nadie se iba a cuidar y que se venía para mediados de enero, y nada de eso pasó”.

“En enero hemos tenido menos casos que los usuales, veníamos con unos 700 estudios por mes, y en enero bajó a la mitad más o menos. En febrero si subieron, pero ahora estamos viendo una disminución del número casos, y según el promedio del último reporte del Comité de Emergencia, ha dado un promedio de 60 contagios por día, lo que para las cifras que hemos tenido antes, es relativamente bajo, por lo que aparentemente está disminuyendo”, analizó.l