Dr. Kekiklián: “Hemos visto a profesionales médicos que están cerca de un delito”

13/03/2021 - 01:27 Santiago

Hay prácticas de inducción del parto que se aplican sin necesidad, arriesgando la vida del paciente y su bebé. Esta negligencia es cuestionada e incluso puede llegar a la Justicia, en caso de consecuencias mayores.

El Dr. Roberto Isidro Kekiklián, profesor titular de Obstetricia, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lamentó haber “visto a profesionales médicos que están cerca de un delito, al que llamamos “parto abandonado”. Hay que dejar de decir que “mamá sana tiene bebé sano”, y dejarlas a las madres directamente a la buena de Dios, y aparecer recién cuando están pariendo en su domicilio. Así es como ha habido muertes fetales. Si esto era una voluntad de la madre, que sabía que asumía este riesgo y no querían que la toquen en lo más mínimo, porque esa era su elección de vida, está perfecto; pero si a la madre le dijeron que no tendrá peligro de nada y que se quede tranquila, que no moleste al profesional, y el profesional luego la asiste cuando le resulta cómodo, estamos frente a una situación moral y médicamente muy cuestionable. Y es importante aclararlo, porque no hablamos de una situación cuestionable en cuanto a la madre, sino cuestionable en cuanto al profesional o la persona que le informó, porque la paciente está tomando la decisión en base a lo que le informaron. Entonces, si la informaron mal, su voluntad fue errada por eso. Nosotros, los profesionales debemos informar correctamente, y los no profesionales que informan incorrectamente deben responder ante la Justicia porque hacen daño. Mucho daño”, cuestionó el especialista en Obstetricia.

En ese sentido indicó que la paciente siempre deberá ser informada de cada paso que se dará, y de esa forma, consensuar el acto a seguir. Ella tendrá siempre la última palabra.

“Si la paciente está frente a un trabajo de parto, y no tiene ninguna complicación, no hay por qué practicar una cesárea. Pero en el caso de que aparezca una situación de riesgo, el profesional debe informarle, aunque esto tampoco es una indicación pura de cesárea. Entonces, lo ideal es avisarle, contarle que se la está controlando y que se seguirá con el trabajo de parto. Y en el caso de que la embarazada manifieste que no quiere arriesgarse y quiere una cesárea, como profesional se debe explicarle que no es una indicación médica. Pero ¿qué debe prevalecer? ¿Su voluntad debidamente informada, o la del profesional como una máquina técnica aplicando un protocolo? El profesional debe decidir solo cuando la indicación médica es la absolutamente indicada para que la paciente no se perjudique, y no se entre en otro problema”, advirtió.

“La inducción al trabajo de parto por conveniencia de la madre o del médico, es totalmente una contraindicación”

Los expertos dejan en claro que siempre, los mecanismos para una inducción del parto deben aplicarse por suma necesidad y no por decisiones que nada tienen que ver con la salud del niño o de la madre.

“Por supuesto que hay indicación para la inducción a un trabajo de parto. La inducción, desde la nada al trabajo de parto, ya sea por elección de día de nacimiento, elección del signo zodiacal, horarios o conveniencia del médico, es totalmente una contraindicación. Hay indicaciones que se dan cuando determinadas patologías o condiciones indican beneficiosamente que interrumpir el embarazo es mejor que dejarlo progresar, como en el caso de la diabetes gestacional, que según la condición de la paciente se discute si a las 38 o 39 semanas es conveniente inducir el trabajo de parto, porque provocando el parto a las 39 semanas de gestación, el riesgo del niño respecto de sufrir algún tipo de complicación es muy inferior que si se lo deja evolucionar hasta el momento del parto espontáneo. Ahora, si se decide interrumpir un embarazo pero el riesgo de esa interrupción es mayor que el riesgo de la patología en sí, no se debe interrumpir”, explicó el Dr. Roberto Kekiklián.

Cuándo es correcto

El ejemplo claro de inducción correctamente indicado es en el llamado “embarazo prolongado”.

“Cuando un embarazo se prolonga más allá de la semana 41 y 5 días, se está frente a un embarazo prolongado”, sostuvo el profesional, dando paso a su argumento.

“Hasta fines del siglo pasado hubo una discusión entre dos grandes grupos de médicos: los que entendían que a la semana 40 era el momento de terminación del parto, y los que decían que eso iba a dar un mayor número de cesáreas y de mayores complicaciones, por lo que recomendaban seguir esperando el trabajo de parto las semanas que sean, haciendo controles de vitalidad fetal a través de monitoreo”, recordó el especialista.

Y prosiguió: “Esas dos grandes escuelas ya no existen hoy, porque en el año 1995 un estudio hecho en 18 hospitales canadienses, universalmente reconocido en la actualidad, muestra que lo ideal es interrumpir el embarazo mediante la inducción, a las 41 semanas 5 días. Esto es por algo fácilmente comprensible. El embarazo a ese término, con la placenta de la mamá pueden ocurrir dos cosas: que continúe funcionando normalmente o que comience a disminuir su funcionalidad por tratarse de una placenta envejecida. Si ocurre la primera situación, se entiende por lógica que el niño sigue creciendo. La otra posibilidad es que la placenta comience a envejecer y el niño no crezca, entonces, el problema se inicia. El niño comenzará con un sufrimiento fetal agudo, porque ya no recibirá oxígeno. Lo que mostraron los canadienses en el 1995 era que si se hacía una inducción a las 41.5 semanas, habría menos cesáreas y mejores resultados, que si se esperaba el parto natural a las 42, 43, o 44 semanas”.





“La inducción al trabajo de

parto por conveniencia de la madre o del médico, es totalmente una contraindicación” “La inducción al trabajo de parto por conveniencia de la madre o del médico, es totalmente una contraindicación”