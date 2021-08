Seis recomendaciones básicas para tener en cuenta en la vuelta a la presencialidad

31/07/2021 - 23:11 Santiago

El psicólogo especializado en familias, Alejandro Schujman, brindó para los padres una serie de recomendaciones para el manejo de la ansiedad que seguramente viven los padres ante el nuevo regreso a las clases presenciales.

El especialista enumeró los siguientes seis consejos:

1. Trabajo en equipo. Armar bloque de adultos entre familias y escuelas para juntos acompañar a los chicos. También armar redes de familias para hacer burbujas y pool que alivien la carga de ir y venir.

2. Llevar tranquilidad a los niños, transmitir calma y seguridad. El mensaje tiene que ser: "Quédate tranquilo/a, que entre todos vamos a buscar las maneras para que todo vaya bien. ¡Qué bueno que puedas volver a las clases en tu escuela!"

Los adultos tienen que transmitir tranquilidad a los pequeños. Digo una vez más, los niños no nos escuchan todo el tiempo, pero no dejan de mirarnos; perciben nuestros miedos y se "asustan con nuestro susto". Ellos tienen una carga adicional y son el elemento sensible a cuidar y acompañar. Los grandes somos grandes y tenemos otros recursos. Presten especial atención las familias a los niños que empiezan o terminan ciclos, es esperable que estén más movilizados y precisan especial contención.

3. Cumplan las familias las medidas de cuidados y protocolos sanitarios. Si hacemos las cosas bien, las cosas tienen que ir bien. Y esta es quizás la frase más importante.

La buena noticia es que depende de cada familia que el éxito de esta iniciativa de vuelta a las escuelas funcione bien. Ser cuidadosos y respetuosos de los protocolos, los cuidados y la conciencia grupal ante todo.

Si los niños tienen algún síntoma compatible con Covid que se queden en casa, no minimicemos porque se pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Los contenidos son importantes, pero más importante en esta etapa es consolidar el tránsito hacia una "nueva normalidad".

4. Tengan confianza las familias en los equipos docentes y pidan estos últimos toda la colaboración que precisen. Confíen en la idoneidad de los equipos docentes para llevar adelante los protocolos propios de la pandemia y acompañen los mismos. Estén dispuestas a acompañar la tarea de las escuelas y todo va a ir bien. Aprendamos de viejos errores, todos deben trabajar en bloque para el bienestar de los niños y de la comunidad toda. El equipo adulto es clave en este momento.

5. Cada cual cumpla su rol, los niños agradecidos. La tarea de las familias no es ser pares de los docentes. Padres deben ser padres, madres deben ser madres, y maestros ser maestros. Suena redundante, pero es uno de los grandes problemas de la intersección entre escuela y hogar. Niños jugando a consolas, adultos despotricando y haciendo finalmente las tareas que les competen a los hijos.

Que la responsabilidad sea de los niños, que los adultos acompañen, cerca para cuidarlos, lejos para no asfixiar.

No carguen los adultos las mochilas que son de los niños. Que les pese a ellos, y estemos ahí para ayudar, claro que sí. Zapatero a tus zapatos. ¿Parece fácil no? Créanme que cuando hay adultos convencidos de que así debe ser, es mucho más fácil de lo que parece. No hagan los padres y madres las tareas de los hijos. Acompañen, pero no suplan su esfuerzo, no los ayuda, los discapacita.

Y esto es problema antiguo que va más allá de la pandemia, pero es buen momento para empezar a cambiar.

6. Armen las familias rutinas claras con límites firmes. Después de trasnochadas con pantallas y clases desde la cama es esencial que los chicos vuelvan lo más rápidamente posible a una rutina que funcione como esqueleto de sus días.

Lunes a viernes tendrán un esquema, fines de semana otro distinto. Las pantallas se apagan temprano y se regula lo que se deba regular.

Imagino las expresiones de las familias diciendo "que venga el psicólogo a casa a que apaguen los celus los chicos a ver si puede". Y les digo que tienen que poder los padres poner límites, que no son castigo ni penitencia, son cuidado y amor responsable. Difícil, pero no imposible.

Si las rutinas funcionan, los chicos irán descansados a clase y todo será más sencillo. Es un desafío lo que viene, pero uno lindo.

Aspectos para el cuidado de la salud

Distanciamiento físico. Es la práctica de dejar suficiente espacio entre las personas para reducir el contagio de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener por lo menos 2 metros entre personas.

Uso de barbijo. Ponerse mascarillas de tela debe ser una prioridad, especialmente cuando es difícil mantener distancia física, como en el transporte, en el lugar donde dejan a los niños o los recogen con el automóvil, y cuando entran al edificio.

Los papás deben etiquetar claramente el barbijo de su hijo para que no se confunda con los de otros niños, y practicar la manera correcta de ponerse y sacarse, evitando tocar las partes de tela.

Higiene. Lavarse las manos en casa con tu hijo y explícale por qué es importante el lavado con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente antes y después de comer, de estornudar o toser.

Quedar en casa. Si el niño presenta fiebre, congestión nasal o goteo de la nariz, tos, dolor de garganta, falta de aire al respirar, fatiga, dolor de cabeza, dolores en los músculos, no se lo debe enviar a la escuela, y consultar al médico.