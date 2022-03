''En este día, el Papa nos llama a orar para que se ponga fin al doloroso drama de la guerra''

02/03/2022 - 01:30 Santiago

La Iglesia Católica celebra hoy el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma, y el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, invitó a los santiagueños a unirse en una jornada especial de oración para que se ponga fin de la guerra en territorio ucraniano, "con todo lo que está acarreando, destrucción, muerte, odio".

En el marco de este día en el que se inicia el camino hacia la Pascua de Resurrección, el obispo recordó que "la oración es el arma de los cristianos", que puede llevar a "torcer el rumbo de estos acontecimientos", e iluminar a los líderes a encontrar soluciones "en clima de diálogo para salvar vidas y pueblos".

"Esta va a ser una jornada muy especial, porque el Papa nos invitó al ayuno y la oración por la paz en la zona de conflicto en Ucrania. Yo invito a todos a mirar este drama de la guerra, con todo lo que está acarreando, destrucción, muerte y odio; que realmente pueda parar esto, que esta oración, que es el arma de los cristianos, no un elemento de muerte, sino la fuerza que pueda torcer el rumbo de estos acontecimientos, para que los líderes de todo el mundo sepan dialogar, sepan buscar un lugar de encuentro para resolver estas situaciones difíciles, y que en clima de diálogo lo pueden superar, salvando vidas, salvando pueblos. Esta es la gran responsabilidad que tiene la Iglesia", reflexionó el religioso.

Dijo que todos estamos invitados a este momento de oración, "en nuestras capillas y parroquias o desde nuestras casas, pidiendo por la paz en ese lugar de conflicto".

Sobre cómo vive lo que sucede en Europa, admitió que "con mucha tristeza", ya que "ver esas imágenes es volver a tantas cosas que la humanidad ya vivió, y no aprendemos que el camino no es la violencia, no es la muerte, que el camino es el encuentro, para cuidar la vida y promocionar los pueblos para resolver las dificultades".

"Tanto dinero que se gasta en armamento, que podría ser volcado a la educación, a la sanidad, al desarrollo de los pueblos. Lo vivimos con angustia, queriendo acompañar a estos hermanos nuestros que están sufriendo; tanto desarraigo, porque mucha gente se está yendo de ese lugar. Cómo no vamos a conmovernos ante eso, eso nos hace acordar a nuestras historias, mis padres así han llegado a la Argentina. Es volver a despertar heridas, que después se fueron cicatrizando con nuevos horizontes; es volver a lo que ya hemos vivido. Por eso esta angustia y tristeza, hay que acompañar, pidiendo a Dios que ilumine a esa gente a buscar la justicia, la verdad, la paz".

''No nos cansemos de hacer el bien''

"Al iniciar la Cuaresma, el papa Francisco nos alienta a vivir con intensidad este tiempo de gracia, para renovar personal y comunitariamente nuestra fe y nuestro seguimiento de Cristo en estos tiempos tan especiales, tan particulares que vive el mundo entero, y desde nuestro país y nuestra provincia no estamos lejos de esta situación de dolor y sufrimiento".

"El Papa nos envió un mensaje muy bonito que tiene un hermoso título, una frase de San Pablo que dice no nos cansemos de hacer el bien, y cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Este es el mensaje del Papa tan especial para este año, que está relacionado a todas las situaciones que estamos viviendo", reflexionó monseñor Bokalic en diálogo con EL LIBERAL.

Hacer el bien, un buen plan para la Cuaresma

La Cuaresma es un llamado a volver a Dios, nuestra vida que pasa por tantos momentos de luces y sombras, y también nuestra fe queda un poquito relegada, y este es un tiempo tan especial en el que vamos a prepararnos para la Pascua, para celebrar ese gran amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que venciendo a la muerte quiere renovar nuestras vidas.

Necesitamos renovarnos en nuestra vida, porque las circunstancias que vivimos, lo cotidiano y lo común, a veces nos apartan un poquito del sentido particular de la vida, es un hermoso llamado, y nuestra feligresía está muy dispuesta a escuchar.

Los invito a todos a participar en las distintas celebraciones que habrá en los templos católicos, en capillas, parroquias y comunidades, en este miércoles de cenizas, un momento muy especial de oración, de encuentro, de escuchar la palabra de Dios y poner en el centro este mensaje que nos deja el papa Francisco para todos, “no nos cansemos e hacer el bien”.

Qué linda expresión que puede trazar el plan de la Cuaresma, un plan que es reencontrarnos con Dios, como Dios padre, como Dios amigo, como Dios que sabe de nuestras miserias, que sabe de nuestros olvidos, un padre que nos sale a buscar para darnos un abrazo de perdón, de gracias, que quiere renovarnos para poder vivir con alegría y esperanza nuestra fe, pero con este norte, con este objetivo, ese encuentro con Dios se manifestará luego en hacer el bien a nuestros hermanos.

Poder hacer el bien es un hermoso proyecto para esta Cuaresma, en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros vínculos sociales, en nuestros emprendimientos, llegando a aquellos que están más solos, más abandonados, hacia los hermanos que sufren, que están enfermos, desposeídos, que se sienten mal, los que están angustiados.

Distintas entidades se adhirieron al pedido de plegarias por la seguridad de quienes están padeciendo este flagelo

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) adhiere a la declaración firmada por distintas entidades que invitan a ofrecer una plegaria por la paz y la seguridad de quienes padecen el flagelo de la guerra, e invitan a los argentinos a sumarse a la jornada de oración y ayuno convocada por el papa Francisco para hoy.

"En nuestro carácter de creyentes y personas de buena voluntad expresamos nuestra preocupación por la falta de sensatez y humanismo para resolver conflictos. La guerra jamás puede ser una solución", sostienen en el texto.

"Toda guerra deja nuestro mundo peor de lo que lo encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal (papa Francisco)". En adhesión a la convocatoria del Papa Francisco, este miércoles 2 de marzo, invitamos a todos nuestros compatriotas a ofrecer una oración desde los más profundo de sus convicciones por el pronto restablecimiento de la paz y la seguridad para quienes padecen hoy el flagelo de la guerra.

En nuestro carácter de creyentes y personas de buena voluntad expresamos nuestra preocupación por la falta de sensatez y humanismo para resolver conflictos. La guerra jamás puede ser una solución", expresa la declaración de las entidades interreligiosas.