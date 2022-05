VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “A veces uno sabe mucho del amor, pero si no ama, no funciona”

15/05/2022 - 13:23 Santiago

Este domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Juan 13, del 31 al 35, lectura tras el quinto domingo de Pascuas.

"La gente le comentaba a Jesús que había un predicador que llegaba todos los años al pueblo y que siempre predicaba lo mismo. Entonces, él les dijo: 'les doy un mandamiento nuevo y ámense los unos a los otros'", relató el sacerdote que oficia la misa en la iglesia San Juan Diego.

Luego continuó: "Un día alguien le dijo que al final ese mandamiento no tiene nada de nuevo, porque cada año se sigue predicando lo mismo. Entonces, jesús le respondió: '¿Sabes qué tiene de nuevo? Todo, porque aún no lo has estrenado'".

"A veces uno sabe mucho del amor, pero si no ama, no funciona. Es así. A ponerlo en práctica", resumió el padre Ramírez.