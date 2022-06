12/06/2022 - 23:20 Santiago

Un grupo de 44 psicólogos de la provincia, crearon un dispositivo de asistencia psicológica remota en tiempos de emergencia sanitaria y cuarentena por Covid-19 en Santiago del Estero, y como resultado del minucioso trabajo realizado por los profesionales, se supo que "la pandemia despertó trastornos en la salud mental, que perduran y se tratan hasta hoy".

Ataques de pánico, ansiedad generalizada, temor a la muerte, insomnio, violencia intrafamiliar y conyugal, trastornos en la conducta de niños y adolescentes, e ideaciones suicidas fueron los temas más sobresalientes que llevó a la población a requerir asistencia psicológica durante todo este tiempo.

"La situación provocó aislamiento, soledad, debilitamiento de los lazos sociales y familiares, temor al contagio y muerte de manera constante; desencadenando estrés y crisis emocionales en las personas. En este contexto, se creó de manera inmediata y voluntaria en Santiago del Estero el Dispositivo de asistencia psicológica remota en tiempos de cuarentena por psicólogos voluntarios. Es así que un grupo de 44 psicólogos asistieron y ofrecieron los primeros auxilios emocionales a través del teléfono celular, en cuatro guardias, distribuidas desde las 8 a 23", explicó la Lic. María de los Ángeles Guzmán Ávila, coordinadora del Servicio, e integrante del equipo que realizó un informe sobre el trabajo.

En éste, junto a ella trabajaron además los licenciados María del Carmen Gómez de Drauz, Daniela Lescano Dib, Vanesa Paz, Mariana Farez, Soraya Flores Zaineddin, Mario López y Anabel Llugdar.

La adherencia al servicio en la población santiagueña fue inmediata.

"El 80% -de las consultas- fueron mujeres, y el promedio de edad fue de 35 años. En características de la demanda predominaron consultas de ataques de pánico, ansiedad generalizada, temor a la muerte, insomnio, violencia intrafamiliar y conyugal, trastornos en la conducta de niños y adolescentes, e ideaciones suicidas", detalló la profesional.

La situación de encierro a través del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue vivenciado por gran parte de la población como un evento disruptivo, con alto potencial traumático. Desde la psicología de la salud, las crisis son entendidas como; "una respuesta a la disrupción en la estabilidad psicológica del individuo, en la que fallan o se retardan los mecanismos de afrontamiento habituales tendientes a reinstaurar dicha estabilidad.





Destacan el compromiso de los profesionales

En el contexto de vulnerabilidad psicosocial se conformó, en la ciudad de Santiago del Estero, el Dispositivo de Asistencia Psicológica Remota en tiempos de cuarentena por Covid-19 a cargo de un grupo de psicólogos voluntarios. Fueron 44 psicólogos que asistieron y ofrecieron los primeros auxilios emocionales a la población en crisis, a través del teléfono celular, en cuatro guardias diarias, distribuidas entre las 8 a 24. “El objetivo primordial de este equipo de abordaje psicológico en tiempo de cuarentena, es ofrecer una respuesta desde la Psicología y sus distintos modelos teóricos, a través de las intervenciones en crisis provocadas por la cuarentena, la escucha clínica bajo la modalidad de contención y el asesoramiento psicológico a la población”, indicó el estudio.





Cómo fue el trabajo realizado en pandemia

EL trabajo consistió en un encuadre básico que sirviera de pautas de trabajo: se recomendaba realizar no más de 2 llamadas posteriores por cada consultante, luego de haber establecido la primera comunicación telefónica. Se propuso que cada psicólogo voluntario estableciera un periodo de trabajo de no más de 2 horas La duración de la asistencia psicológica telefónica no debería extenderse por más de 30 minutos. En ocasiones hubo sujetos que presentaban alguna patología médica o psiquiátrica grave, incluso con intentos o ideaciones suicidas. Dentro de esta categoría se encuentran aquellos sujetos en shock emocional, estado disociativo, ataque de pánico, angustia y ansiedad exacerbados. Pero también hubo gente que estaba enfrentando de manera adecuada la pandemia.