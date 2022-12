Cómo prevenir los trastornos digestivos durante todos estos días de muchos festejos

20/12/2022 - 00:30 Santiago

Las despedidas de año con amigos y compañeros de trabajos, los egresos y las otras reuniones sociales de esta época, pueden resultar perjudiciales para la salud si no hay control en los que se consume en cada encuentro.

La Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, explicó que es posible mantener el peso y prevenir los trastornos digestivos, aún comiendo en cada encuentro social, siempre que se tengan en cuenta varios factores.

"Frente a las fiestas ¿cómo llegar saludables? Es la pregunta que se hacen todos. La prioridad con todo seguridad es no ganar peso y evitar trastornos digestivos a raíz de los numerosos eventos gastronómicos que se suscitan durante el mes de diciembre. Los eventos sociales son una constante a lo que es imposible no mostrar adherencia, por lo que puede ser conflictiva en cuanto a lo alimentario. No obstante podemos adoptar algunos tips para que resulten para que sea un tiempo de disfrute sin perjudicar lo nutricional. Aunque también es importante pensar que la incorporación de hábitos saludables debe ser en forma permanente", consideró como primera medida, la especialista.

Y agregó: "Desde lo tradicional y/o cultural sabemos que estas reuniones nos muestran una gran variedad de preparados alimentarios, entre los que abundan los de alta densidad calórica a partir de carbohidratos refinados y grasas. Además se suma el alcohol. Pero es importante seguir con un plan de alimentación, es decir, planificar nuestras comidas, conforme a los eventos sociales. Esto nos permitirá ir regulando nuestros aportes calóricos a fin de no llegar a fin de mes con exceso de peso".

En ese marco, y sabiendo que es complicado no asistir a ninguna reunión, la licenciada Carranza recomendó "comer de todo, pero en proporciones pequeñas, elegir postres con más cantidad de frutas y evitar las de cremas, y ser selectivos al momento de ingerir bebidas con alcohol. En tanto que para el día posterior a la fiesta, si se cometieron excesos, hay que planificar una alimentación a base de verduras, frutas y licuados saludables".

Cerró con la importancia de mantenerse activo todos los días, practicando algún tipo de deporte o ejercicio físico, acompañado por los buenos hábitos saludables.

Tips para prevenir las complicaciones



Para prevenir trastornos digestivos se requiere evitar las comidas con exceso de condimentos, a base de grasas o picantes, además el exceso de bebidas alcohólicas.

Y en caso de concurrir a eventos sociales, incorporar hábitos como: respetar el número de comidas en el día, hidratarse con bebidas saludables (agua, limonadas, licuados de frutas sin azúcar), incorporar frutas y verduras de todos los colores, pero principalmente las de color rojo, que previenen la acumulación de grasas en las paredes de las arterias. Además las uvas contienen un gran protector cardiovascular. También se recomienda para las comidas, usar condimentos como perejil, apio y limón para reducir así el agregado de sal.

Cómo preparar platos sabrosos sin que sean tan pesados para el consumo



Es posible armar platos saludables para las cenas de estos días. "En el caso de elegir comer carnes, se deben elegir los cortes magros, y usar métodos de cocción al horno, vapor, salteado, a la parrilla. Se recomiendan pollo, cerdo o preferentemente pescado de mar por su contenido de Omega 3, que ayudan a mejorar los valores del colesterol bueno. Al momento de cocinar se sugiere no usar aceite como medio de cocción, solo hacerlo como condimento, reemplazar cremas por quesos descremados, para reducir el consumo de grasas saturadas", explicó Carranza.