Fin de la repitencia, un tema que desvela a especialistas sobre sus pro y sus contras

12/02/2023 - 00:16 Santiago

Durante la semana, el hecho de que el Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires propusiera discutir la posibilidad de que los alumnos secundarios de esa jurisdicción puedan avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del Nivel Medio, generó el debate sobre si la medida sería la adecuada para lograr que los estudiantes permanezcan en la escuela, incluso ante un mal desempeño, que es el motivo central de su implementación.

Frente a esto, EL LIBERAL consultó a especialistas del medio, para analizar básicamente si el pasar de curso adeudando varias materias resolvería el problema de la repitencia sin disminuir la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

La ex docente y capacitadora en educación, profesora Amanda Anríquez, consideró que "eliminar la repitencia en el secundario es errónea", porque "si el argumento principal es que la repitencia empuja a la deserción están diciendo que no hay una seria investigación en educación de causas del fracaso escolar, ausentismo de docentes y alumnos, situación socioeconómica del estudiantado que abandona, seguimiento de trayectorias escolares, indicadores de rendimiento académico institucional, problemas de aprendizaje y problemas socio emocionales asociados a la motivación para aprender".

La licenciada en pedagogía Ana Gálvez en tanto, si bien admitió que "controlar la repitencia o disminuirla en el máximo margen, ha sido y es una deuda del sistema educativo argentino", consideró "muy importante no ponernos en contra de los proyectos que intenten cambiar de alguna manera una realidad que todos sabemos, es preocupante, ni siquiera es el 50% los alumnos que llegan al último curso a obtener su título, y es importantísimo esto para revertirlo".

"Debemos pensar que la repitencia puso en la calle a una cantidad importante de matricula escolar, que después derivó en productos que a la ciudadanía argentina no le hizo bien. La escuela tiene como principal objetivo socializar, motivo por el cual, más allá de lo que se instruya en una escuela, es importantísima la interacción como medio de aprendizaje", profundizó.

"De implementar esta idea continuará profundizando en el imaginario social la idea que la escuela enseña poco y hay mucho facilísimo. Si después de tres años podrán recuperar una previa no se dispondrá al alumno a estudiar, al contrario habrá más abandono", analizó en tanto la profesora Anríquez.

En cuanto a la posición del docente, la profesora Anríquez consideró que “puede suceder que algunos consideren que enviar a recuperar una previa es brindar al alumno una oportunidad, lo que con el tiempo se verá que el porcentaje de los que se presentan es mucho menos. Con respecto a la capacitación, el docente que ejerce con responsabilidad sabe que para lograr autoridad pedagógica en su aula debe estar actualizado no solo en contenidos sino también en informativa”.

“Lo único que aceptaría de esta iniciativa, es la reorganización de contenidos por áreas. Desde hace mucho venimos diciendo que hay que actualizar los contenidos al nuevo siglo, y la neurodidáctica explica cómo funciona articuladamente la apropiación de contenidos en el cerebro humano. Pero es incoherente, por ejemplo, pretender que el alumno apruebe física de tercero, si no aprobó los contenidos de primero”, concluyó.

La licenciada Galvez consideró que “este proyecto, bien implementado, iría contra la repitencia, a favor de la continuidad del alumno en el sistema educativo. Lo que sucede es que a través de los años, los cambios han sido más de forma que de fondo, y esperamos que este cambio, que es tan importante para el crecimiento de nuestros jóvenes, pueda darse de la mejor manera”.

“Desde lo técnico el punto en contra estaría en la implementación del proyecto. Si no se da con el tiempo necesario, y sabemos de cambios que no duraron porque muchos no o los comprendieron o no encontraron la metodología para llevarlo a cabo. El docente de en estar seguro de su accionar. Intuyo que el proyecto va por un cambio general, no solamente para disminuir o anular la repitencia, que ya sería un gran logro, debemos respaldar los cambios”, finalizó.

Los lineamientos deben cambiar urgentemente

"Considero que los problemas, soluciones y decisiones que forman los lineamientos en política educativa deben cambiar urgentemente: trabajar en equipo con expertos y profesionales con experiencia en educación; diseñar a partir de documentos como el Marco de Organización de los Aprendizajes (MOA) con un nuevo modelo organizacional de la enseñanza por disciplinas a partir de niveles de capacidades y competencias que debe lograr la escuela en su compromiso obligatorio con la sociedad.

Deben comprender que la educación y la escuela no es una isla, que sus resultados son una consecuencia de su articulación profunda con las dimensiones políticas económicas y socioeconómicas. Hasta ahora jamás lo vi". (A. Anríquez).