Lic. Ana Gálvez: "El excesivo calor daña el proceso de aprendizaje; es totalmente nocivo"

16/03/2023 - 01:15 Santiago

El excesivo calor y humedad de los últimos días han generado un gran impacto en la salud física y psíquica de niños y adultos. Indudablemente, en el ámbito escolar es en donde se registran las más notables consecuencias del impacto de las altas temperaturas, ya que se han acentuado los problemas de concentración principalmente entre los alumnos.

El inusual clima es hoy motivo de análisis y debate de todos los argentinos, y la Lic. Ana Roxana Gálvez, reconocida psicopedagoga del medio, en diálogo con EL LIBERAL, se refirió al tema, que hoy se plantea como un verdadero problema en la comunidad educativa.

"Es indudable que los climas extremos marcan un momento de quiebre o de lentificación en el proceso de aprendizaje. Necesitamos aprender en un clima un 70 por ciento favorable para lo que implica el bienestar de la raza humana", argumentó la especialista sobre el impacto.

Y remarcó que "no se trata de una elección, de una delicadeza o caprichos. Se trata de que realmente, si no existen las condiciones en un 70 por ciento para que ese niño pueda aprender lo que vayamos a exigir y vayamos a enseñar, no va a ser asimilado en forma correcta. El excesivo calor daña el proceso de aprendizaje, porque el cuerpo necesita un determinado frío y un determinado calor equilibrado para subsistir o soportable. El calor registrado en estos días, en este tiempo, más la humedad que empeora todo, ha sido nocivo totalmente, no sólo para los niños de la escuela, sino para todas las personas de todas las edades.

El problema se acentúa, sostiene la Lic. Ana Gálvez en aquellos niños y adultos que deben recorrer kilómetros para cumplir con su deber en la escuela.

"En estos días debiéramos plantearnos lo que implica el calor para quienes tienen que hacer kilómetros para llegar a la escuela, sobre todo en el campo, no solo a los alumnos, sino a los docentes. Esta es una condición exógena al aprendizaje, al ser humano, pero que tiene una directa relación con el aprendizaje y el bienestar humano”, agregó.

Sobre la respuesta delos alumnos, Gálvez consideró: “Si nos damos cuenta que en determinado momento no hay un rendimiento como el esperado lo mejor es que cada familia se haga cargo de su niño para que no corra riesgo. De cualquier manera sabemos que es un problema climático que va a pasar. Por ello, y para que no sea una pérdida de contenidos curriculares, los docentes pueden preparar cartillas y trabajar en forma remota con padres e hijos".

PRINCIPALES SEÑALES | Provoca cansancio, agotamiento, fatiga

El cuerpo es el que habla. El calor se expresa a través de marcadas señales que el organismo manifiesta cada vez que se entra a un aula. Y la Lic. Ana Gálvez remarca la importancia de estar atentos a esos síntomas.

“El excesivo calor va a provocar entre otras cosas, cansancio, agotamiento, fatiga y por sobre todas las cosas pérdida de agua corporal, habrá deshidratación, que llevará a un estado confusional, mayormente si no existe en esos niños una buena alimentación, una base orgánica como para tolerarlo. Por supuesto que estamos hablando ya de casos extremos, en el que directamente ya no hay una lentificación del aprendizaje, sino que el niño no se encuentra en condiciones somatopsíquicas ni psicofísica para aprender”, alteró la psicopedagoga.

CUÁLES SON LAS SUGERENCIAS | Hay escuelas que están ambientadas; pero otras no; las medidas van a ir en el mismo grado de las necesidades

La escuela como ente público estatal y como responsabilidad del Estado es importante que tome cartas en el asunto de este tema, que no es un tema más dentro del ámbito de lo climático, sino que es un tema que está lentificando y perturbando el normal aprendizaje de los alumnos.

"Las posibilidades son varias: hay escuelas que en este momento tienen la suerte de tener un aire acondicionado y están ambientadas como para que los niños puedan estar cómodos. Pero otras no. Por lo tanto, las medidas van a ir en el mismo grado de las necesidades. Entonces, comencemos por las escuelas que solamente tienen ventiladores y que con el calor que está haciendo, el ventilador solo nos devuelve aire caliente. Esos chicos deberían estar un período de tiempo y luego retirarse para poder estar en su casa, más frescos, sin guardapolvo, más tranquilos", sostuvo la especialista.

Entre las posibilidades, la Lic. Gálvez no descarta la idea de "volver al Zoom, aunque fue un método que mucho no anduvo, o recorte horario hasta tanto pase la ola climática que está causando tantos serios problemas, no solamente en el aprendizaje, sino en la salud toda. Debemos ir regulando las medidas de acuerdo a las necesidades escolares".

Roles

El rol de los padres también es primordial en estos días. “Además los padres tienen que estar presentes en las escuelas para interactuar con las autoridades y realizar las peticiones necesarias. Si un niño, después de las 10 de la mañana ya comienza a no sentirse bien, el calor se apodera de su cuerpo y de su mente, ese chico tiene que ser retirado por los padres, para controlarlo en su casa. Tampoco es cuestión de que los retiren y que en el ámbito del hogar se sigan exponiendo al calor, porque no tendría mucho sentido. Hay que resguardar la salud y nunca nada es más importante que ello”, sentenció.