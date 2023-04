Alerta por tormentas para el noreste: incluye Santiago del Estero

03/04/2023 - 08:30 Santiago

Localidades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que pueden estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las áreas afectadas alcanzan el centro de Salta y el sur de Jujuy, incluidas sus capitales; casi todo el territorio tucumano y el centro-oeste de Santiago del Estero hacia la noche de este lunes y madrugada del martes 4 de abril.

Qué dice el alerta

Los departamentos Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno y Pellegrini se verán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera local.

El SMN recomendó a los pobladores evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.