El “Ferro” debutará de local ante Colón y en la décima fecha recibirá a River

04/02/2021 - 01:15 Deportivo

Central Córdoba integrará la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y tendrá su debut en condición de local, ante Colón de Santa Fe. El estreno “ferroviario” aún no tiene fecha ni horario confirmados, pero será entre el viernes 12 y el lunes 15 de febrero, lapso en el que se disputará la primera fecha.

Entre lo más saliente que arrojó el fixture para el equipo de Coleoni está la presencia de River Plate en Santiago del Estero. El equipo de Marcelo Gallardo visitará al “Ferro” en la décima fecha, que podría ser a mediados de abril.

Otros dos equipos grandes integran la zona A: Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro. Con la “Academia”, Central Córdoba jugará en la duodécima y penúltima fecha (probablemente en mayo), también en el estadio Alfredo Terrera.

El equipo que ahora dirige Juan Antonio Pizzi tiene asistencia perfecta en Santiago desde que Central volvió a Primera, ya que visitó el Oeste en la Superliga 2019/20 y también en la pasada Copa Diego Maradona. En ambos partidos se registraron empates.

En tanto, con el “Ciclón” Central Córdoba jugará en la tercera fecha (principios de marzo) en el Nuevo Gasómetro, escenario que le trae un grato recuerdo al “Ferro”, que con Coleoni como DT goleó 4-1 al Ciclón en la Superliga 2019/20.

Las zonas Los directivos del fútbol argentino se reunieron esta noche en uno de los salones del Hilton Hotel de Puerto Madero, donde se confeccionó el programa de un campeonato que tendrá 26 participantes y que se dividirá en dos zonas de 13 cada uno. Las zonas queda conformadas de la siguiente manera:

Zona A: Rosario Central, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, River Plate, Aldosivi de Mar del Plata,Godoy Cruz de Mendoza, Banfield, Racing, San Lorenzo, Arsenal, Central Córdoba, Colón de Santa Fe y Platense.

Zona B: Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys de Rosario, Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Huracán, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Cada jornada comprenderá 12 encuentros, correspondientes a las zonas A y B, más un interzonal, que en la primera fecha quedará postergado, a partir de que Platense y Sarmiento de Junín, dos de los recientemente ascendidos, gozarán de mayor tiempo para prepararse.

El interzonal de Central Córdoba es Atlético Tucumán, al que recibirá en la

segunda fecha. Justamente, el fixture del elenco “ferroviario” es el siguiente: fecha 1 vs. Colón (L), fecha 2 vs. Atlético Tucumán (L), fecha 3 vs. San Lorenzo (V), fecha 4 vs. Banfield (L), fecha 5 vs. Aldosivi (V), fecha 6 vs. Estudiantes (L), fecha 7 vs. Rosario Central (V), fecha 8 vs. Platense (L), fecha 9 vs. Argentinos Juniors (V), fecha 10 vs. River Plate (L), fecha 11 vs. Godoy Cruz (V), fecha 12 vs. Racing Club (L) y fecha 13 vs. Arsenal (V).

Los cuatro primeros de cada zona se clasificarán para los cuartos de final. l