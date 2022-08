Gimena Ruiz

07/08/2022 - 04:53 Viceversa

1 El Caos

No me busques en la plaza,

No me busques en la tarde, No me busques en ningún lado en donde en algún momento estuve.

No me busques en tus pensamientos, Porque quizás ya me haya disuelto, Quizás ya me olvidaste y simplemente no estoy ahí.

Mi esencia flota en la lejanía de tu mente, Lejos de todo aquello que fuimos en determinada ocasión, Yo me quedé ahí, Guardada en esos momentos

Pero ya no puedo recuperar lo que fui, Sin destruir lo que soy. Ya no puedo sentir, Ya no puedo querer, La vida se me escurre entre las manos

Y solo busco parar. Hacer que el movimiento se detenga Y el caos desaparezca. Pero, Las mariposas siguen aleteando, Y la vida sigue su curso.

Al final del día seguiré siendo etérea Perdida en el mar de mis pensamientos, Perdida en la distancia

De aquello que fui Y que nunca volverá a ser.

2.- Mujer cactus

Muchas veces me dijeron que soy una mujer cactus.

Mujer espinosa, Fuerte, Salvaje y atrevida. Sin embargo

Nunca mencionaron que fui causa de heridas insanables, De corazones rotos y de ilusiones destrozadas. Nunca nadie pudo sacar las espinas de mi interior.

No pudieron domesticarme, Ni sanar heridas externas ni auto-infligidas, Porque antes de ser una mujer cactus también me lastimaron.

Un día simplemente las espinas empezaron a crecer dentro mío. Crecieron hasta perforar y destruir todo lo que alguna vez conocí.

Luego de eso me volví un escudo, Un caparazón impenetrable Y el cactus se apoderó de cada parte de mí ser.