CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Diciembre 2016

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 DISCOVERY KIDS

10.00 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN

EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 DISCOVERY KIDS

18.30 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.15 LOCO POR VOSl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.00 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

23.00 SIN SENOS SI HAY PARAÍSO

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PARA DE LA

NOTICIA

EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.30 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE





CANAL 14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 OTRA CANCHA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

12.22 HASTA EL LÍMITE

02.57 CORAZONES Y ALMAS

05.09 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD

07.00 EL AGUADOR

08.46 LA FUENTE DEL AMOR

10.36 LA PROPUESTA

12.51 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN

SEBASTIÁN 2016

13.22 TOOTSIE

15.45 ESPEJITO, ESPEJITO

17.57 LOCOS POR LAS NUECES

19.43 MISS SIMPATÍA

22.00 LA PROPUESTA

TNT

05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

07.42 POLICÍAS DE REPUESTO

09.37 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA

BRUJA Y EL ROPERO

12.09 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS

ÁNGELES

14.20 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

17.05 LINTERNA VERDE

19.06 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 VENGANZA DESPIADADA

00.01 LA MEXICANA

TCM

00.25 JÓVENES BRUJAS

02.15 LA MASACRE DE TEXAS

04.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS

- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 4)

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.35 FUGA DE ALCATRAZ

16.30 JÓVENES BRUJAS

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 MEJOR... IMPOSIBLE

23.45 LA PANTERA ROSA

SPACE

06.23 THE GETAWAY

08.07 SIN ESCAPE

09.59 EL CHACAL

12.26 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

14.17 22 MINUTOS

15.58 LUCES ROJAS

18.08 TURKS & CAICOS

20.05 SALTING THE BATTLEFIELD

22.00 GIRO INESPERADO

23.56 FREERUNNER

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 CHICAGO FIRE

12.00 CHICAGO P.D.

13.00 CHICAGO P.D.

14.00 CHICAGO MED

15.00 CHICAGO MED

16.00 PURE GENIUS

17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

17.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

18.50 AMIGOS CON BENEFICIOS

A DÓNDE IR

SIXTO BAR DE LIBROS

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+ HOY, A LAS 23, EL TOQUE,

MARCOS BARRIONUEVO, DANZA

ASÍ, Y EXPOSICIÓN DE CUADROS

“YENDO”, DE ACHO VIDAL.

LA POSTA

(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,

BELTRÁN)

+ VIERNES 23, A PARTIR DE LAS 23,

RODY MONTENEGRO Y SU GRUPO,

Y DARÍO CUELLO. DJ OMAR JUGO.

ESCUSA

(BARRIO ALMIRANTE BROWN)

+VIERNES 23, A LAS 23, DEMI

CARABAJAL.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ MAÑANA, A LAS 22.30, MARI

CRIS. INVITADOS ESPECIALES: DANIELA

ANRÍQUEZ, JOVITA SUBIRE

Y QATRIO.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

22/12 - 23/12- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

22/12 - 19 (Cast) 22 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

22/12 - 18 (Cast) 21 (Subt)

TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP)

22/12 - 23/12-16:15 (Cast) 18:15

LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

22/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)

23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01

(Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON

CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

22/12-23/12 16:40 (Cast) 18:40

SULLY: HAZAÑA EN EL

HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

22/12 -28/12- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA

OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

22/12 --22:40 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS

Y DÓNDE ENCONTRARLOS

(2D)

AVENTURAS. (SAM13)

22/12 - 23/12-17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

22/12 - 28/12- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO

SUSPENSO

22/12 - 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D ATP

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS

17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS

16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D

APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)