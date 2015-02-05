CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Diciembre 2016
A LAS 21.15 LOCO POR VOS
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 DISCOVERY KIDS
10.00 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN
EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 DISCOVERY KIDS
18.30 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.15 LOCO POR VOSl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.00 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
23.00 SIN SENOS SI HAY PARAÍSO
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PARA DE LA
NOTICIA
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.30 SARAS Y KUMUD
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL 14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 OTRA CANCHA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.22 HASTA EL LÍMITE
02.57 CORAZONES Y ALMAS
05.09 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD
07.00 EL AGUADOR
08.46 LA FUENTE DEL AMOR
10.36 LA PROPUESTA
12.51 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN
SEBASTIÁN 2016
13.22 TOOTSIE
15.45 ESPEJITO, ESPEJITO
17.57 LOCOS POR LAS NUECES
19.43 MISS SIMPATÍA
22.00 LA PROPUESTA
TNT
05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.42 POLICÍAS DE REPUESTO
09.37 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA
BRUJA Y EL ROPERO
12.09 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS
ÁNGELES
14.20 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
17.05 LINTERNA VERDE
19.06 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
22.00 VENGANZA DESPIADADA
00.01 LA MEXICANA
TCM
00.25 JÓVENES BRUJAS
02.15 LA MASACRE DE TEXAS
04.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS
- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.35 FUGA DE ALCATRAZ
16.30 JÓVENES BRUJAS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 MEJOR... IMPOSIBLE
23.45 LA PANTERA ROSA
SPACE
06.23 THE GETAWAY
08.07 SIN ESCAPE
09.59 EL CHACAL
12.26 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
14.17 22 MINUTOS
15.58 LUCES ROJAS
18.08 TURKS & CAICOS
20.05 SALTING THE BATTLEFIELD
22.00 GIRO INESPERADO
23.56 FREERUNNER
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 CHICAGO FIRE
12.00 CHICAGO P.D.
13.00 CHICAGO P.D.
14.00 CHICAGO MED
15.00 CHICAGO MED
16.00 PURE GENIUS
17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
17.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
18.50 AMIGOS CON BENEFICIOS
A DÓNDE IR
SIXTO BAR DE LIBROS
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+ HOY, A LAS 23, EL TOQUE,
MARCOS BARRIONUEVO, DANZA
ASÍ, Y EXPOSICIÓN DE CUADROS
“YENDO”, DE ACHO VIDAL.
LA POSTA
(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN,
BELTRÁN)
+ VIERNES 23, A PARTIR DE LAS 23,
RODY MONTENEGRO Y SU GRUPO,
Y DARÍO CUELLO. DJ OMAR JUGO.
ESCUSA
(BARRIO ALMIRANTE BROWN)
+VIERNES 23, A LAS 23, DEMI
CARABAJAL.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ MAÑANA, A LAS 22.30, MARI
CRIS. INVITADOS ESPECIALES: DANIELA
ANRÍQUEZ, JOVITA SUBIRE
Y QATRIO.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
22/12 - 23/12- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
22/12 - 19 (Cast) 22 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
22/12 - 18 (Cast) 21 (Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP)
22/12 - 23/12-16:15 (Cast) 18:15
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
22/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)
23/12 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) -01
(Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON
CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
22/12-23/12 16:40 (Cast) 18:40
SULLY: HAZAÑA EN EL
HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
22/12 -28/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA
OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
22/12 --22:40 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS
Y DÓNDE ENCONTRARLOS
(2D)
AVENTURAS. (SAM13)
22/12 - 23/12-17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
22/12 - 28/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO
SUSPENSO
22/12 - 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D ATP
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS
17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS
LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS
16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D
APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)