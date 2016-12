Fotos Murió el músico británico George Michael

Hoy 22:35 -

El cantante George Michael, que lanzó su carrera con Wham! en la década de 1980 y más tarde continuó en solitario, "falleció tranquilamente en su residencia" de Inglaterra, informó su agente de prensa. Tenía 53 años.

"Con gran tristeza tengo que confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en su residencia durante el período navideño", indicó el publicista de la estrella en un comunicado.

"La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil. No habrá más comentarios por el momento", añade la nota de prensa.

Aún se desconocen las causas del deceso. La triste noticia del fallecimiento del ícono pop de los 80′ y 90′ también fue confirmada por la policía local.

Las autoridades indicaron que los servicios de emergencia acudieron este domingo a la casa del cantante ubicada en el condado de Oxfordshire, sur del Reino Unido, y no encontraron "circunstancias sospechosas".

George Michael – cuyo verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou – vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de una carrera que abarca casi cuatro décadas.

En 2011, el intérprete de "One More Try" y "Fastlove" pospuso una serie de conciertos a causa de una grave neumonía que le obligó a estar hospitalizado un mes en Viena, Austria.