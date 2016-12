Confirmaron que Luli y Redrado tiene un "contrato" y ella estalló en Twitter

Fotos Luciana y Redrado, en boca de todos.

Hoy 11:21 -

Ayer, Amalia Granata realizó un móvil para "Los Ángeles de la Mañana", el programa que conduce Ángel de Brito. Fiel a su estilo, la pareja de Leonardo Squarzon no se calló nada, sobre todo cuando le preguntaron por la crisis entre Luciana Salazar y Martín Redrado, quien fue su pareja.

"Ese noviazgo no da para más. Redrado siente culpa por ella, que busca ser mamá. Él no tiene ganas de formar una familia", dijo contundente.

Al enterarse, Luli salió furiosa y le contestó por Twitter: "¿Hay necesidad de cuando recién tuviste un hijo (que debe ser lo más maravilloso del mundo), de salir a hablar de otra pareja (sin saber nada)? Resentida".

Como si fuera poco, Yanina Latorre dijo que la pareja tiene un "contrato", algo que luego terminó confirmando el abogado Mauricio D'Alessandro.

"Ellos tienen un tipo de acuerdo. Ni siquiera sé exactamente qué. Luciana me llamó para contarme todo pero le dije que ya tenía su abogada, Ana Rosenfeld. Ella es la número uno, pero se iba a Punta del Este ese día y entonces Luli estaba muy preocupada porque había que firmar documentos. Me dijo que tenía que firmar un acuerdo y que necesitaba explicarme cómo es el problema", confió el letrado.

Luego, cerró sin terminar de aclarar el hecho: "A las tres horas me llamó Redrado y me preguntó por qué no le avisé que me había llamado Luciana. Él estaba preocupado porque no lo había llamado, pese a que había tenido un aviso de que había algo mal. Le dije que llamarlo por teléfono me parecía una extorsión, yo no hago eso. Puede ser una unión convivencial, prenupcial, no lo sé".