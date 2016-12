Liberate, obra que desnuda a Lizy Tagliani

29/12/2016 -

Después de su gran explosión en los medios, que la llevó a subirse a los escenarios porteños y a una gira nacional que tuvo gran respuesta del público, la espléndida comediante Lizy nos presenta su nueva creación. "Liberate" es un espectáculo para todo público que estrenará hoy en Mar del Plata y que marcará su debut en hacer temporada.

Con su particular estilo, Lizy nos propone recorrer su historia de vida de una manera desopilante y entretenida, con un repaso desde su infancia hasta la actualidad, pasando por su adolescencia, su familia y su trabajo.

Esta comediante nos muestra cómo se puede llegar a un objetivo de una manera divertida y clara, con anécdotas simples y cotidianas, con las cuales de inmediato se identifica todo aquel que quiera conocer su historia y llegar a un lugar en el cual, sin darse cuenta, ya está desde hace tiempo.

Con la participación especial de Celeste Muriega, Joel Ledesma y Natalia Nekare, y dirección de Omar Calicchio. Desde hoy, y hasta los primeros días de marzo, Lizy hará las delicias del público con este unipersonal con el cual subirá a escena en el teatro América (Avenida Luro y Corrientes).

"Estrenamos el 29 de diciembre (por hoy) en el teatro América, con Joel Ledesma, Celeste Muriega y una cantante marplatense fabulosa. Nunca pensé que iba a llegar a hacer temporada en Mar del Plata. Es una gran sorpresa y me conmueve saber que voy a estar ahí porque si a mi mamá le decías que elija el lugar más lindo del mundo para ella ese lugar era Mar del Plata. Tenía una fascinación particular con ese lugar", contó Lizy.

"Ahora, si me preguntás si lo considero un escalón más en mi carrera, no sé. En 2014, cuando aparecí, pensé que ese año se acababa todo. Después vino el ‘Bailando...’, Casa Fantasma, y pensaba que cuando terminara la gira se acababa mi carrera, pero llegó el unipersonal... Así que lo tomo como un momento más que seguramente va a estar bueno vivir. Yo no veraneaba allí porque no teníamos plata, pero cuando podíamos, dos o tres días íbamos. Una vez me dieron la plata para pagar los impuestos, me la robé y me fui para allá con una amiga. Tomamos el tren en Constitución, estuvimos un día y nos volvimos. ¡Espero que este año me vaya mejor! Y si no, me voy a lo de Celeste... Viste que el novio alquila esas mansiones con piletas", remarcó.