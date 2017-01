Mirtha Legrand inicia un año de cambios

02/01/2017 -

La numeróloga Pitty, famosa tras sus visitas al programa de Susana Giménez, le vaticinó para "la Chiqui" Legrand un año de transformación, mejor que el 2016 que ya pasó. "Mirtha tiene una vibración ocho. Este año que pasó fue medio inestable, cada tanta cantidad de años uno va teniendo diferentes experiencias y si uno se cuida, retroalimenta el hábito, el espíritu y demás, uno sortea las pruebas que ve que tiene más salidas. Y ella tuvo un 2016 que seguramente no ha sido un año negativo, pero un año así como un hilito muy finito en cuanto a la sensibilidad y a la energía hablando de los números. Este año es un año de transformación, es un año muy fuerte para agosto. Va a estar en un período de culminación a nivel personal, a nivel de televisión, no tiene que ver ni con pérdidas ni con nada que vaya a pasar negativo. Debería disfrutar, debería descansar, no gastar su energía, aunque este año es muy bueno para ella", señaló.