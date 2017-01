Se filtraron fotos hot de Nancy Pazos y ella dijo sentirse avergonzada

Fotos Las fotos de la panelista de "Los Ángeles de la Mañana". Previous Next

Hoy 13:58 -

La periodista Nancy Pazos fue víctima de una violación a su privacidad, luego de que se publicaran en Facebook algunas fotos suyas en topless, lo que ya llevó a vivir un angustiante momento.

"Me enteré por Ángel de Brito. Estaba con unos amigos y mi novio en un barco acá en Punta del Este y no lo podía creer. No sabía cómo hacer para borrar todo, no sabía que me estaba pasando. Me dan ganas de llorar", expresó la panelista.

Luego, aseguró "no tener idea" de qué es lo que ocurrió, ya que ella no envió las fotos por WhatsApp ni nada por el estilo. "Las saqué y con menos de una hora de diferencia salieron publicadas".

Te recomendamos: Militta Bora revolucionó Instagram con sus fotos en topless

Consternada, dijo que se afligió por sus hijos y que le pidió a su ex marido que los resguarde. "Por suerte mis hijos están tomando un avión rumbo al exterior y no van a ver nada. No puedo mentir sobre las fotos porque soy yo", agregó.

Finalmente dijo que sigue sin saber cómo fue que ocurrió la filtración: "No puedo decir que fue un hacker o una falla tecnológica. ¡Yo ni siquiera entré a Facebook! Si yo no entré, cómo fue. Si fue un hacker tiene que ser uno muy obsesivo que trabaja 24x24".