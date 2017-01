Fotos Mirha Legrand: "Haga Patria, venga a Mar del Plata"

14/01/2017 -

Una de las grandes discusiones de la temporada estival 2017 de "La Perla del Atlántico" es si hay más gente que en las anteriores.

A dos días de la primera quincena, desde esferas del Ente Municipal de Turismo (Emtur) renuevan su optimismo en torno a que es "exitosa" y proyectan que desde este lunes 16 se producirá un importante recambio turístico. Y quien ratifica este concepto, es Mirtha Legrand.

La conductora, este año, ha impuesto una frase que no deja de ser una invitación. "Haga Patria, venga a Mar del Plata", es el slogan que sostiene la "Chiqui" y lo remarca en cada una de sus salidas a ver obras de teatro, como el espectáculo de Aníbal Pachano, en el Tronador Concert.

"Todos dicen que a Mar del Plata no viene gente, y eso no es verdad. Mar del Plata está muy linda y los argentinos la eligen para veranear. Este año he impuesto una frase que dice Haga Patria, venga a Mar del Plata", resaltó Mirtha en el final del show que Aníbal Pachano, con Andrea Ghidone y gran elenco, presentan de martes a domingo, a las 22.30.

En cada salida, la abuela de "Nacho" y Juana Viale está acompañada por un círculo íntimo de amigos, entre los que se encuentran los santiagueños Francisco "Paco" Pérez Nazar y Christian Cocheri.

Es más, la diva argentina los incluyó en un brindis al que convocó Aníbal Pachano durante el encuentro que mantuvieron al final de su obra. Mirtha brindó por Elvira (su fiel asistente por el periodista y actor Alejandro Veroutis, el productor marplatense Dani Mañas y por "mis amigos santiagueños Paquito y Christian".

Después de confirmar que Aníbal Pachano estará, mañana, en "Almorzando con Mirtha Legrand", adelantó que este lunes 16 estará en el teatro Corrientes para ver "La Revista de Mar del Plata", con Carmen Barbieri, Santiago Bal y Paola Miranda. Tanto al ingresar como al salir del Tronador Concert, Mirtha confirmó que la tradicional gala que realiza en el hotel Costa Galana, en beneficio de un hospital marplatense, se realizará el martes 7 y no lunes 6 de febrero, como inicialmente estaba previsto. Esto es para no chocar con la fecha en que se entregarán los tradicionales premios Estrella de Mar.