Kate Rodríguez levantó la temperatura en la costa

15/01/2017 -

Dueña de un cuerpo privilegiado, la bailarina panameña veranea en Mar del Plata y compartió una foto muy sensual en las redes sociales.

Kate Rodríguez, de 28 años, mostró sus curvas en las redes sociales con una foto muy sensual, tomando sol en las playas de Mar del Plata.

Junto a la foto, confesó qué es lo que le causa mayor placer a la hora de veranear en la playa: "Revolcarme en la arena... eso es placer", escribió.

Tras su paso por ShowMatch, como parte del staff de bailarinas, Kate fue ganando espacio en la televisión argentina. Primer se probó como panelista en el ciclo "Tocala", de TyC Sports; luego pasó por Polémica en el Bar en su rol de chica sexy, y también deslumbró como profesora de baile de Morfi.

Ahora, Kate divide sus días entre La Feliz y Buenos Aires, Ruta 2 mediante, siempre despampanante, al frente de SoundTrak por la señal de cable CM, El Canal de la Música, los domingos a las 21 horas, y de cara al futuro busca expandir sus horizontes en la señal de deportes, ya que finalizó el ciclo que compartía con Martín Souto, Martín Arévalo y Nazareno Casero.

La ex bailarina de Marcelo Tinelli no sólo cosecha elogios, sino también propuestas, muchas de futbolistas. "Me escriben, es verdad, pero juro que no pasa de eso", confesó Kate, quien tuvo sexo por primera vez de adulta porque en su país su familia la obligaba a perder la virginidad exclusivamente la noche del matrimonio.

"Son evangélicos en mi casa. Por momentos se extralimitan", se lamentó. En la Argentina se siente más liberada y no para de mostrar la figura con la que la naturaleza la ha dotado. Aunque gana fama a partir de sus curvas, la panameña quiere crecer en lo profesional.