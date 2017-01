Chano usó Twitter para contar que se encuentra bien y que su internación en Punta del Este fue por voluntad propia

16/01/2017 -

A 11 días de haber sido dado de alta del Sanatorio Finochietto, Chano Charpentier, el líder de Tan Biónica, volvió a ser hospitalizado en el sanatorio Cantegril Punta del Este, tras participar del festejo de cumpleaños de Pampita Ardohain, en el boliche Tequila, pero según sus propias palabras ya está bien y regresó a Buenos Aires.

A través de Twitter aseguró que la internación fue por voluntad propia: "Les cuento que el Sábado 14 a las 12 hs aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos", escribió el músico.