Lali fue al cine y por estacionar mal le hicieron una multa de $ 750

19/01/2017 -

A ntes de dar su show en Mar del Plata (fue anoche), Mariana "Lali" Espósito (25), en Buenos Aires, estacionó mal su auto y se lo llevó la grúa.

La actriz corrió con la suerte de cualquier mortal que hace lo que no se debe y tuvo un mal trago en el estreno de "Nieve Negra", filme que protagonizan Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín. Fue tras regresar de sus vacaciones en Punta del Este, desde donde llegaron fotos de ella con su nuevo amor.

La ídola adolescente fue a la premiere del nuevo filme que protagonizan Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. Relajada, con la cabeza quizás todavía en la ciudad uruguaya, dejó su costoso auto mal estacionado frente al cine Gaumont, a metros del Congreso.

Pero, esa elección no fue muy feliz. Detener el vehículo ahí está prohibido y cuando lo vio la grúa del Gobierno de la Ciudad no dudó en llevárselo a la playa de los infractores.

Interrupción

En medio de la función, los organizadores interrumpieron para avisarle a Lali lo que había sucedido. Ella salió del lugar rápido pero su Audi ya había sido remolcado. Enojada volvió al cine y salió por un costado del establecimiento con el objetivo de ir rápido a buscarlo rápido. Con cara de pocos amigos, Lali se dirigió directamente a la playa de estacionamiento del microcentro porteño, donde pagó los 750 pesos correspondientes al acarreo y pudo retirar su auto. "Se ve que me tengo que acostumbrar a esto de que me pregunten todo,pero en las cuestiones personales, es más reciente para mí. Por ejemplo, recién amigos míos me escribían a mi WhatsApp diciéndome ‘no puedo creer que hagan un mundo porque la grúa te llevó el auto’. Le pasa a todo el mundo, soy un ser humano absolutamente normal", remarcó la actriz en declaraciones a "Los Ángeles de la Mañana", el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece.

"Los que más o menos me conocen saben que tengo una manera de manejarme muy con los pies sobre la tierra, con mi familia al lado, con mis amigos. Respeto a la gente que trabaja conmigo y ellos me cuidan como familia. Entiendo que de un tiempo a esta parte, mi imagen creció mucho en el laburo pero no me acostumbro a que se me metan en la casa. Entiendo todo, pero creo que hay un límite que es meterse en la casa de alguien. Encima uno sale desfavorecido", enfatizó.

Sobre su posible participación en el Bailando 2017, dijo: "Tuve el llamado del Chato Prada, me dijo que lo piense en mis vacaciones y yo le estoy contestando por los programas. La verdad es que no me veo pudiendo cumplir con un programa diario".