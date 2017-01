El contundente ninguneo de Nazarena Vélez a Laurita Fernández

Fotos

Nazarena Vélez brindó una nota a través de un móvil a "Los Ángeles de la mañana", ciclo que es conducido por su amigo Ángel de Brito. En el piso estaba presente Laurita Fernández, protagonista del escándalo que terminó en la separación de su hija Barbie Vélez y Fede Bal. Si bien todos buscaron un "cruce", ellas no intercambiaron palabras.

El conductor le preguntó a Nazarena porque no los visitaba en el estudio y ella contestó de manera contundente: "Mira si no voy a ir por la nena. De todas las que están ahí las más malas son amigas mías, por favor".

Consultada sobre la relación entre Laura y su ex yerno agregó: "El tiempo le da la razón a todo lo que contó Barbie en ese momento. Yo firmé un pacto con Bernardo Beccar Varela y no me parece romperlo, mucho menos para hablar de esta criatura".

Y agregó: "Si se siente incómoda, me tengo que poner en la postura de madre. Tengo que verla como lo que es, es una chica de 20 y pico de años. No sé si salen o no salen, pero me importa un pito. Le agradezco de haber sido así porque Barbie pudo alejarse de una persona muy violenta".

Y por último, dijo que la presencia de Laura no será impedimento para que ella se presente: "La verdad es que no hablemos más de la nena para no incomodarla. Siempre que vos quieras, Ángel, voy a ir al piso... Mirá si no voy a ir por una nena". Por su parte, durante todo el rato que Naza estuvo al aire, Laura no levantó su mirada del teléfono celular.