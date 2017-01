La exmujer de "El Polaco" mandó al frente a Barby Silenzi: "Le mandaba fotos muy hot"

28/01/2017 -

Valeria Aquino, exmujer del cantante "El Polaco", visitó el programa televisivo "Los Ángeles de la Mañana", que conduce Ángel De Brito por El Trece, para hablar de su vínculo actual con el padre de su hija Alma, y sorprendió con sus picantes declaraciones. Tras sostener que no le molesta que su ex esté iniciando un romance con Silvina Luna, Aquino opinó de las famosas que se le acercaron al cantante de cumbia para tener un affaire e hizo foco en Barby Silenzi, bailarina que acompañó al cantante en la pista del Bailando y con quien blanquearon haber intercambiado algún que otro besito. Aunque Valeria aseguró que fue mucho más que eso.

"¿Con Barby Silenzi probó "El Polaco"?", indagó Ángel de Brito. Y Aquino aseguró: "Con Barby probaron un montón. ¡Es brava! Le mandaba fotos muy hot. Yo estaba con ‘El Polaco’ y él me las mostraba porque yo estaba ahí. Me llevo muy bien con él, tengo una relación buena".

Luego, Yanina Latorre retrucó, incisiva: "Vos no querés a las mujeres que se acuestan con El Polaco’". Y Valeria sentenció: "No siento celos. Yo me separé. Yo me fui de casa. ¿Vos querés a las exnovias de tu exmarido?", expresó, y dejó en claro que mucho no le simpatizó el amorío de su ex con la bailarina.