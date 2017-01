Lizy Tagliani contó que no la dejaron entrar a un boliche en Mar del Plata

Fotos Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani atraviesa un exitoso momento en Mar del Plata, en donde realiza temporada con su espectáculo "Liberate". Aun así, anoche protagonizó una incómoda situación porque no la dejaron ingresar a un boliche.

"No me dejaron entrar a Bruto, una disco de moda de Mar Del Plata. Hace años que no pasaba un momento así. Bueno nadie está exento", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Luego explicó a la prensa: "La verdad que no lo tomé como discriminación. Me di vuelta y me fui. Primero fuimos por la puerta de adelante preguntando por alguien que nos habían mandad. Éramos tres. Más que nada para poder estacionar, porque era un caos".

"Preguntamos y me dicen 'tenés que ir por el costado'. Fuimos por el costado, era un desborde de gente. Para mí que no estaba pasando nadie, no solo yo", agregó sin dramatizar.

Y detalló como terminó la situación: "Ahí me dicen 'no la puedo hacer pasar, pero puede entrar'. Era rara la explicación. No si pensaba que queríamos entrar gratis o qué, pero no nos aclaraba nada. Nos decía 'avisame antes la próxima'", por lo que ella respondió: "Vengo otro día, olvídate, beso, chau".

¿Fue discriminación?