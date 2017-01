Ana María Polo conquistó a los argentinos con el talk show "Caso Cerrado"

29/01/2017 -

Ana María Polo se transformó en la gran estrella de las tardes "familiares" y las noches "sin censura" de Telefé, a raíz de su exitoso talk show "Caso Cerrado", que llega a Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7.

Pero, ¿quién es realmente Ana María Polo?

Nació en Cuba en 1959, aunque su infancia transcurrió en Puerto Rico, país al que su familia emigró. No obstante, el destino final de los Polo sería Miami. Fue frente a las playas de La Florida donde descubrió sus dos vocaciones: el arte y el Derecho. Y con ambas construyó un mix que la convirtió en una de las presentadoras latinas más famosas. Sus dotes para la actuación la llevaron a pisar algunos escenarios, y su amor por el canto es tal que integró algunas agrupaciones vocales, entre ellas el coro Jubilee, lo que le permitió mostrar su talento ante el Papa Pablo Vl, en el mismísimo Vaticano. Abogada todoterreno, para despuntar su pasión, la cortina musical de su ciclo la canta ella misma.

Sin embargo, antes de llegar a la TV ejerció por más de veinte años como abogada, en Miami.

Pérdidas

"Sean cortés, anden con cuidado, edúquense lo más que puedan, respeten para que los respeten y que Dios nos ampare", la frase con la que cierra cada episodio resume sus principios. Es que nada le resultó fácil. Y para llegar adonde llegó no solo tuvo que sortear obstáculos laborales sino algunas tragedias personales como la pérdida de un hijo. A los 19 años, y desoyendo a su familia, se casó con un hombre diez años mayor que ella. Fruto de esa relación llegó el embarazo, pero la gestación se interrumpió de forma natural y sumió a Ana María Polo en una depresión. Por esas cosas del destino, ese matrimonio naufragó y aún hoy busca encontrar el amor de su vida. "Ver casos de infidelidad o desavenencias familiares en mi programa, no me impiden creer en que se puede ser feliz junto a alguien", confesó.

En 2003, un cáncer arremetió con bastante crudeza. "Al principio fue una tragedia. Hoy lo miro como una bendición. Me veo como una sobreviviente de la vida", confesó alguna vez sobre este episodio que no ocultó, sino muy por el contrario, proclamó públicamente y hasta se animó a exhibirlo en toda su inclemencia: en uno de los episodios de Caso Cerrado corrió su blusa para mostrar las marcas de la mutilación. Este tipo de actitudes, sinceras y sin dobleces, la convirtieron en un referente de las mujeres. De hecho, su especialidad es el Derecho de Familia, área que nutrió a su primer programa en 2001: Sala de Parejas, el disparador que inició una carrera ascendente en los medios.

A la hora de abordar los casos de su programa, no tiene cautela en decir lo que piensa. Desprejuiciada, se para frente a los litigantes sin ningún tipo de reparos. Muchos casos están teatralizados, pero basados en casos reales. Ella prefiere no saber cuándo está ante actores o ciudadanos que exponen sus propios dramas. . "Su novio la dejó por una vaca", "Tiene dos vaginas y no sabe cómo utilizarlas", "Embarazada por un menor de edad", "Su padre es su abuelo", "No quiere a su hijo gay", "Mató a su primito de siete años", son sólo algunos de los títulos que reflejan el perfil de este ciclo que se da en dos versiones: una "familiar" por las tardes y otra en las noches "sin censura", que aborda temas más escabrosos y, en general, vinculados a la sexualidad. Tal es la repercusión en nuestro país, que logra cifras de rating que no consiguen otras propuestas locales.