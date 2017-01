La insólita separación de bienes del hermano de Susana Giménez

30/01/2017 -

Patricio Giménez (40) planea su nueva vida en una isla del Delta tras su separación de Marina, mujer con la que compartió siete años de amor. "Con Marina nos queremos, pero nuestra relación era de compañerismo más que de novios. Nos llevó mucho tiempo concretar la separación porque es una decisión difícil", reconoció el hermano de Susana Giménez.

Cada uno por su lado, y a la espera de la venta de la casa que compartían, el cantante contó que no hubo inconvenientes a la hora de sentarse a dividir los bienes que tenían en común. "Yo me quedo con los dos perros Pocha y Rumba porque siempre estuvieron más cerca mío, y también me llevo los doce peces que tengo en el estanque. Y ella se queda con las cuatro tortugas y los dos gatos", concluyó Patricio,