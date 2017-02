Fotos "Mi mamá nos pegaba mucho", confesó Flavio Mendoza

02/02/2017 -

Flavio Mendoza sueña con ser papá, y ya comenzó a andar el camino que lo llevará a cumplir su tan deseado anhelo. El protagonista y director de "Mahatma", el espectáculo más exitoso de Villa Carlos Paz, habló con una revista de actualidad de Buenos Aires, y reveló cómo fue su dura infancia.

"Mi niñez fue muy dura. Mi mamá nos pegaba mucho. Si hoy lo digo es porque lo he hablado con ella. Mamá nos pegaba mucho y muy mal; al punto que pudo habernos lastimado gravemente. Era muy nerviosa, tenía muchos problemas y nos golpeaba", confesó, en diálogo con el periodista Ariel Bogdanov.

"Mi padre en cambio jamás nos pegó. Cuando veo situaciones en las que se plantea que por una mala infancia uno repite conductas con su hijo, a mí me pasa todo lo contrario. A mi hijo no le voy a levantar la mano. Esa es la primera lección que me deja mi infancia", agregó.

Aseguró que habló con su madre sobre el tema: "Le pregunté por qué no nos ponía en penitencias o solamente nos retaba y ella hoy nos pide disculpas. Con el tiempo entendí que fue algo que ella no pudo controlar. Yo aprendí mucho de lo malo. En mi vida cada día comprendí algo y eso quiero enseñarle a mi hijo. Quiero que él sepa que el mundo es hermoso y también lo reflejo en mi espectáculo. Quiero que sea honesto, generoso, que ayude a los demás y sobre todo que sea feliz. Es lo que intento transmitirle". Su sueño "Sueño con ser papá cada noche y también me asusto mucho. Me pasa de despertarme con angustia, con miedos de padre, pensando en resolver situaciones, son cosas que no me pasaron nunca", resaltó Flavio en la entrevista. "No quiero tener tres niñeras que me ayuden, sino criarlo yo a mi hijo, darle mamadera, cambiarle los pañales, tengo esa necesidad. He visto como bailarinas traen a sus hijos y se duermen acá cerquita", remarcó el coreógrafo argentino. "Creo que mi bebé va a ser así; un bebé de camarines al menos en sus primeros años. Visualizo a mi hijo o a mi hija de una manera muy linda, con una infancia distinta a la mía", sostuvo. Sobre el procedimiento de subrogación de vientre que lleva adelante en Estados Unidos, Mendoza contó que en diciembre "viajé para allá un poco de apuro a dejar el esperma, porque no quería que pasara toda la temporada. No quería alargar más este proceso".

"Estoy esperando que me den la noticia de que ya se hace la fecundación. Puede ser en estos días... Calculo que en estos meses de verano se va a hacer. Estoy esperanzado y desesperado que así sea", destacó el artista.