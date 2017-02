García Bernal: "Hay que comer bien, vivir la vida y disfrutarla"

07/02/2017 -

El actor mexicano Gael García Bernal enfrenta uno de los desafíos más grandes de su carrera: interpretar al personaje que sintetiza el universo ficcional y justifica la intriga de "Neruda", filme del cineasta chileno Pablo Larraín, que el jueves llegará a los cines de Santiago.

"Neruda" toma un episodio de la vida del poeta chileno en un momento de la historia de su país, la crisis política que enfrentó como senador del PC en 1948, al pararse de frente a la persecución que inició al gobierno de entonces a la izquierda, y lo forzó a su primer exilio.

En una entrevista con Télam, Gael García habló del detective que interpreta en este laureado filme. ¿Cómo recibiste la propuesta de Larraín? El punto de partida es una ficción, pero con elementos reales. Por eso definirla como real no es correcto. Es una ficción, de principio a fin, inspirada en personajes y sucesos reales, pero no todos. Es un homenaje nerudiano y también borgeano a la poesía y a la literatura. Hay quienes cuestionan esa libertad en la inspiración... La película genera desconcierto, en Chile sobre todo, porque mucha gente creía que era una biopic. Es una historia que recurre a juegos literarios y cinematográficos. Creo que a Neruda le hubiese encantado esta película, porque es un retrato fiel a su imaginación, al contexto en el que se vivía entonces, y es algo que retrata fielmente, la posguerra, el conflicto que surge en contra de los comunistas, la posición de los poetas en el poder. Larraín y su guionista eluden los planteos políticos convencionales. No caen en las controversias políticas que son muy fáciles y muy banales, para comparar o denostar. La pregunta está planteada de forma muy interesante, cuando una compañera militante le pregunta a Neruda: ‘¿Cómo vamos a ser los comunistas cuando triunfemos: como usted o como yo?’.

Y la respuesta de él es fantástica, le dice: ‘Como yo, vamos a comer en la cama y a hacer el amor en la cocina’. Una respuesta para sacar conclusiones. A mí me encanta esa respuesta, porque no resuelve esa controversia que siempre tuvo el comunismo, la del siglo XX sobre la igualdad, y sin embargo a la vez la contesta: de que no le falte nada a nadie.