Fotos Peteco Carabajal: "No me quiero encasillar en decir que mis canciones son testimoniales"

09/02/2017 -

Carlos "Peteco" Carabajal trajo al XXVI Festival Nacional de La Salamanca su inmortal obra. Y lo hizo acompañado por Homero y Martina bajo la denominación de "Riendas libres", una formación donde recrea los clásicos de su repertorio con particular estilo.

Y desde el escenario "Jacinto Piedra" generó una inmediata empatía con la gente, característica que se renovó cuando participó también del tributo a Jacinto, con quien integrara Músicos Populares Argentinos y Los Santiagueños, dos formaciones emblemáticas a través de las cuales se renovaron estilos y formas de componer y ver a la música, en general, y al folclore en particular. Fue una de las primeras ovaciones en el club Sarmiento.

Sobre la vigencia de la obra de su amigo Jacinto rondó la temática de la entrevista exclusiva que brindó a EL LIBERAL. También opinó acerca del mensaje actual que deja la nueva generación de compositores. "Hoy en día, a mi forma de ver, se ha ablandado bastante el mensaje", destacó "Peteco" en su diálogo con EL LIBERAL.

-"En la calle florece una juventud", escribió Jacinto Piedra en "Chacarera del cardenal". ¿Cómo ves la vigencia de esta letra?

-La veo completamente vigente porque esa mirada, y un poco ese deseo, no ha sido contenido. Entonces, hoy en día alguien puede decir eso y va a estar dando una visión bastante fuerte porque ahí, él (por Jacinto Piedra), está como quejándose y diciendo justamente que lo más lindo, que es la juventud, que está floreciendo, le pregunta ¿dónde está tu amor que no alcanza a ver eso?

-¿Consideras que los cantores populares siempre tienen que escribir cosas reveladoras o se ha cambiado esa mirada?

-Hoy en día, a mi forma de ver, se ha ablandado bastante el mensaje. Los changos caen en la propia. Caen en lo que marca la industria. De pronto, todo un disco con la temática del amor que puede ser de forma nueva o con una canción híbrida o puede ser también con ritmos de los considerados tradicionales, pero no dejan de ser letras que teman sobre las cuitas entre un hombre y una mujer. Hay otras cosas que son muy importantes en los que el hombre y la mujer tienen una participación no desde la cosa romántica sino desde algo más profundo, que tiene que ver con el ser humano, con la sociedad, con lo que nos pasa como seres humanos. Después, cuando nos pasan cosas, que son profundas y que son serias, nos sorprendemos y andamos "bobiando" todo el día.

- A partir de tu propia experiencia, ¿cómo se logra escribir y cantar sobre temas que van desde la falta de trabajo hasta rendirle un tributo a "Robi" Santucho?

-Eso lleva su tiempo también porque cuando yo tenía 20 años no decía las cosas que digo ahora. Lleva su tiempo y también un compromiso y un respeto hacia la composición. Yo no soy, de todos modos, alguien que todo el tiempo está diciendo algo. Prefiero, muchas veces, disfrutar de un compañero que dice algo importante, incluso cantarlo, y cada tanto largo lo mío también, pero no me quiero encasillar tampoco en decir que mis canciones son testimoniales porque mi viejo me ha demostrado que con las cosas simples se obtienen logros importantes. Por ejemplo, con "Puente Carretero" se logra alegría, que es un valor muy importante que, a lo mejor, a veces, el artista cree que le va a ir a contar el problema en una canción al que está sufriendo ese problema y capaz que no logra llegar. En cambio, una canción tan simple como "Puente Carretero" llega directamente a la alegría del que está escuchando.

-Suelen decir que, muchas veces, las grandes cosas están en las pequeñas acciones.

-Totalmente. Es así. Es lo que uno trata de buscar y generar cosas buenas y positivas.