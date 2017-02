Mariana a Charlotte: "El día que te pegue, llamá a la policía"

15/02/2017 -

Cuando parecía que Charlotte y Loan comenzaban a tener una vida amorosa más tranquila después del tormentoso comienzo del verano, Mariana Nanis disparó con todo. "No me parece un chico para mi hija porque no me parece una buena persona, me parece de baja persona, una basura. Ella tiene que estar con un chico apropiado. Alexander dijo que él la cagaba a palos. Espero que te saques la basura del ojo. Cuidate de ese chico que tiene problemas agresivos y el día que te pegue llamá a la policía".