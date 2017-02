La película "La La Land", en busca de los denominados "cinco grandes"

20/02/2017 -

"La La Land" tiene en su mano lograr el "Big Five" ("los cinco grandes"), en referencia a las cinco principales categorías de los Óscar (Película, Actor, Actriz, Director y Guión), un logro que sólo lograron tres cintas en la historia. A lo largo de la historia, 43 largometrajes consiguieron nominaciones en esos cinco campos, pero únicamente "It Happened One Night" (1935), "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" (1976) y "The Silence of the Lambs" (1992) lograron la proeza de llevarse todas esas estatuillas. El musical de Damien Chazelle, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles, parte como la gran favorita en la 89ª edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, la misma cifra récord que "Titanic" y "All About Eve".