Aunque no está nominado, Trump será la estrella de los premios Oscar

20/02/2017 -

No está nominado ni acudirá a la gala, pese a su notable experiencia en el mundo del espectáculo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta a ser uno de los protagonistas destacados de unos Óscar que prometen ser políticos.

La 89 edición de los premios de la Academia de Hollywood llega apenas un mes después de que Trump tomara posesión como presidente, y la controversia que ha rodeado muchas de sus decisiones, especialmente las que se refieren a temas migratorios, no ha pasado de-sapercibida en el mundo del cine.

Así se vio en el almuerzo anual de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood en honor a los nominados, en el que la presidenta de la institución, Cheryl Boone Isaacs, abordó la actualidad política.

"Todos sabemos que hay algunas sillas vacías en esta sala y eso nos convierte a todos en activistas", dijo en referencia a la ausencia del cineasta iraní Asghar Farhadi, candidato por "The Salesman", y que anunció que no acudirá a la ceremonia como protesta por las medidas migratorias de Trump.

"El arte no tiene fronteras. Las sociedades fuertes no censuran el arte, sino que lo celebran. No podemos permitir que las fronteras nos detengan a ninguno de nosotros’, aseguró Boone Isaacs.

Mala relación

Hollywood y Trump no tienen, desde luego, una relación muy fluida. Las estrellas del cine se volcaron en la campana electoral contra el polémico magnate republicano y, durante las primeras semanas de su mandato, las críticas desde el mundo del espectáculo no sólo no han parado sino que se han recrudecido.

Una intérprete tan respetada y admirada como Meryl Streep marcó el tono en los Globos de Oro con un encendido y apasionado discurso en defensa de los extranjeros, la creación artística y la prensa libre.