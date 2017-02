Halvorsen: erotismo en "Amar después de amar", "Desearás al hombre de tu hermana" y "El hilo rojo"

22/02/2017 -

Mientras comparte con Gonzalo Demaría la autoría de "Amar después de amar, ADDA", la ficción líder en audiencia capaz de encender el voltaje erótico de la pantalla de Telefé (en Santiago del Estero la emite por Canal 7), la escritora y directora de actores, Erika Halvorsen, repone en teatro "Ser ellas" y espera para marzo el rodaje de "Desearás al hombre de tu hermana", su primer filme como guionista que protagonizarán la modelo Carolina "Pampita" Ardohain y la actriz Mónica Antonópulos.

En charla con Télam, aseguró: "Me interesa que las mujeres se reconozcan como sujetos deseantes".

En "ADDA...", el deseo y la infidelidad ganan el centro de la trama...

Sí, me ocupa contar el tema de la igualdad en todas sus aristas, sobre todo en la sexualidad y en la infidelidad, un tema no tan explorado por las mujeres. En las grabaciones de la tira lo veíamos en las reacciones de los técnicos frente a las escenas de sexo entre Eleonora Wexler y Federico Amador, las críticas estaban destinadas al personaje de ella y ambos son infieles. Sucede, creo, que la base está en cierta percepción de la mujer como propiedad. Hay un morbo con la infidelidad, capaz de atravesar las clases sociales, en cualquier parte podés escuchar: "¿Fulana lo dejó por otro?" Hay algo ahí como para enfocar con la lupita y ver más allá de las instituciones tranquilzadoras como "la pareja" o "el matrimonio", aunque podés optar por usar anteojeras y no conectarte con lo que sentís.

¿"Desearás" es novela o guión?

"Desearás" es mi segunda novela (la bajada oficia sólo para la película) editada por Sudamericana y saldrá en agosto y al mes siguiente, el thriller erótico llegará a los cines, dos lanzamientos pegados. Prácticamente, los escribí al unísono, soy guionista y pienso las historias desde ese formato.

"Pampita" como protagonista suena provocador...

No me condiciona, los productores pensaron en ella, y aceptó. Fui su coach. Soy directora de actores y pude disponer de ese espacio porque Kaplan tiene una forma de trabajo libre y generosa. Carolina es bien profesional, como bailarina tiene una relación fluida con su cuerpo, una cualidad fundamental para el rodaje.

¿ La película estará a la altura de la carga erótica que promete?

Es sumamente erótica. Recorre la relación de las mujeres con su sexualidad, el deseo, a través del vínculo de dos hermanas (Antonópulos y Ardohain), desde su despertar sexual hasta la adultez, aborda algo originario y primitivo: el primer orgasmo y esa experiencia compartida con una hermana. Si la gente llega a preguntarse: "¿Hace cuánto dejé de sentir?" o se inquieta, misión cumplida.