Jennifer Lopez confesó con qué joven cantante mantendría una relación

Jennifer Lopez es una de las mujeres más sexy del mundo. A sus 47 años, la cantante sigue deslumbrando con su belleza en las redes sociales.

Sin embargo, por lo que que Jlo llama la atención es por sus parejas, en su mayoría menores que ella, como Casper Smart (18 años menor) y ahora los fuertes rumores que la vinculan con Drake, de 30 años.

"Yo no salgo con hombres más jóvenes. No es así. Solo conozco gente y luego si salgo con ellos, salgo con ellos; y si me gustan, me gustan, y si no, no. Lo importante es quién es esa persona. No tiene nada que ver con la edad", explicó la cantante en el programa de Ellen DeGeneres.

Para finalizar, la intérprete jugó a "¿A quién prefieres?" y en varias ocasiones se inclinó por el cantante de One Direction Harry Styles, de 23 años. Lo que de una u otra forma deja en claro qué tipos de hombre le gustan.

