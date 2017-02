JLó compartió video sin ropa interior y confesó con quién pasaría una noche

24/02/2017 -

Jennifer Lopez revolucionó Instagram con un video muy provocador. La cantante compartió con sus seguidores una escena de la serie Shades of Blue, para la cual fue convocada.

En el material la cantante aparece con una bata desabrochada. La cámara sube y muestra su abdomen tonificado y parte de su bello busto.

"Muéstrame tu mejor Shades of blue. Nueva temporada se estrena el 5 de marzo", escribió la artista neoyorquina de 47 años en la descripción del video en Instagram.

En la ficción JLo interpreta a la detective Harlee Santos, una madre soltera que deberá elegir entre hacer lo correcto o encubrir a sus compañeros policías corruptos.

Pero no sólo provocó con un video sino que durante su participación en el programa de Ellen DeGeneres confesó que le gustaría pasar una noche con el cantante de One Direction, Harry Styles, de 23 años. Lo que de una u otra forma deja en claro qué tipos de hombre le gustan, aunque prefiere que no la tilden de mujer mayor que se deja seducir por los más jóvenes.

Hay que recordar que la última pareja de JLo fue Casper Smart, un bailarín 18 años menor que ella; y que su actual pareja sería el rapero Drake, de 30 años.