Jimena Barón se sintió humillada

24/02/2017 -

imena Barón no es de las personas que se quedan calladas, por lo general va al frente cuando alguna situación la involucra, como las cuestiones de género y violencia, tras su separación de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, y sus armas de seducción . En una charla radial con el programa "Moskita Muerta", la actriz reconoció que por las críticas que sufrió, sintió "vergüenza" de ir a la marcha #NiUnaMenos. "Me hicieron sentir vergüenza de ir a la marcha #NiUnaMenos, porque le di una segunda oportunidad al padre de mi hijo y me volví a humillar como mujer", explicó. En ese sentido, manifestó que cuando las mujeres se unen "el ‘power’ es impresionante, pero también entre nosotras nos juzgamos". Además, reclamó que las críticas no hay que hacérselas a nadie, "ni a mí, ni a ninguna mujer que esté en este lugar". "Es peligroso meter a una mujer en ese lugar, yo estuve en ese lugar, con un hombre que no me hacía sentir bien", reconoció. Y afirmó que "te lo puedo decir más que nadie, no hay que cambiar la forma de vestir, ni dejar de trabajar, ni callarse, porque es una falta de amor propio gigante y porque hace daño". Barón reveló que cuando quiso participar de la marcha #NiUna- Menos se sintió juzgada en las redes sociales y decidió no ir. "Estaba desesperada por ir a la marcha y me hicieron sentir vergüenza porque volví con Daniel, me insultan mujeres y están todas criticando, pero es lo contrario lo que hay que hacer, entre nosotras tendríamos que unirnos", aseveró, aunque destacó que "igual creo que estamos en un gran momento de cambio las mujeres". La actriz de "Quiero vivir a tu lado" (El Trece), por otro lado, se refirió a la denuncia que hizo en Twitter porque un diario la tildó de estar "en oferta" por un comentario que dejó en la cuenta de Instagram del reggaetonero Maluma, en e l que le pedía su número de WhatsApp. "Mi intención no era que me llamen para pedirme perdón tampoco, la persona que escribió eso no me importa, pero a nivel social, sí hay que plantear que poner eso es una burrada", opinó. Sobre el artículo que la descalificó, Barón planteó que "yo estoy desesperada porque soy mujer, y el hombre que hace eso es un ‘winner’, yo soy una ‘actriz en oferta’ y un tipo que hace eso ‘deja un mensaje cariñoso’’, señaló, en referencia a las notas aparecidas por estos días comentando sobre una publicación en Instagram que el jugador Paulo Dybala le dedicó a Rihanna. "En (el programa) Bendita TV también dijeron que estoy regalada y desesperada", denunció, a la vez que cuestionó: "¿Qué es estar regalada, querer estar con un hombre? ¿Y al hombre cómo le dicen cuando quiere estar con una mina?". "Matan chicas y después el comentario de mucha gente es ‘mirá cómo estaba vestida’, hay que erradicar este tipo de discurso", concluyó.