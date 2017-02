Fotos Escándalo: graban fuerte discusión entre integrantes de Los Manseros

Hoy 11:25 -

Muchos fanáticos se encuentran sorprendidos y lamentan la discusión que protagonizaron Los Manseros Santiagueños anoche durante un show que realizaron en Las Arrias, localidad del interior de Córdoba.

“No me importa que salga por radio y por la televisión, a partir de hoy no trabajas más con nosotros”, es la frase de Onofre que más impactó del video, y todos los espectadores comenzaron a gritar. Ante esto, Martín intenta saludar y al recibir la negativa de su padre, pide disculpas y se retira del escenario: “Con el permiso de todos, me voy a retirar”, indicó el músico y la gente siguió guitando.



En las próximas horas se espera que alguno de los integrantes o todos los miembros del grupo puedan aclarar que fue lo que pasó y el futuro de los históricos artistas santiagueños.