Tras Papelón en los Oscar, "Moonlight" ganó como mejor película

Hoy 07:56 -

La 89a edición de los premios de la Academia concluyó este domingo con un error sin precedentes en los casi 100 años del evento. Los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron a "La la land" como la ganadora del Oscar a la mejor película pero en realidad era "Moonlight".

Cuando los productores de "La La Land" estaban en medio de los discursos de agradecimiento, uno de ellos interrumpió y dijo: "Lo siento, no, ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma, no es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada".

"Quiero explicar lo que pasó. Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo… No estaba queriendo ser chistoso", explicó Warren Beatty, que hizo el primer anuncio tras titubear al abrir el sobre.

Antes del papelón, en un Oscar más diverso y cargado de un fuerte discurso político, Damien Chazelle había sido elegido mejor director por "La La Land", mientras que Casey Affleck y Emma Stone fueron elegidos mejores actores por sus interpretaciones en "Manchester Junto al Mar" y "La La Land", respectivamente.

También, los actores negros Mahershala Ali y Viola Davis y el realizador iraní Asghar Farhadi ganaron este domingo

Fue tal vez la victoria menos sorpresiva para el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los grandes musicales de Estados Unidos, que con esta lleva ya conseguidas seis estatuillas.