Michel Noher contó cómo vive su paternidad junto a Celeste Cid

01/03/2017 -

En medio de un presente laboral con mucho trabajo, Michel Noher (33) se reinstaló en la Argentina y formó una bella familia junto a Celeste Cid (33), actriz con quien se convirtió en papá de Antón, en octubre de 2016.

Feliz con su trabajo en Amar después de amar (la exitosa telenovela de Telefé que ya terminó de grabar), con su actuación en la obra teatral, "Lo Prohibido", y con el rodaje de su nueva película, el galán reconoció que lo que más feliz lo tiene es su paternidad.

"Tenía muchos deseos de ser padre y lo estoy disfrutando. Me armé el tiempo para hacer la obra de teatro y la película, y no otras cosas para poder estar con Antón. Soy muy tranqui, sólo no me gusta que, si estamos en alguna reunión social, pase de brazo en brazo. Ese pensamiento no me va. Además, confío plenamente en Celeste como mamá", aseguró Michel, transitando por esta experiencia junto a Cid, quien ya es mamá de André, fruto de su relación pasada con Emmanuel Horvilleur.

Noher manifestó que la actriz es "una madre con su cachorro, tiene una cosa de cuidado muy primitiva, muy natural y hermoso de ver".

Pero los días hogareños no siempre son color de rosa. El bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca. "No puede consumir nada que contenga leche de vaca ni de soja y como Celeste quiere seguir dándole la teta, se tiene que cuidar a full con lo que come", contó Michel.