Andrés Nara: "Es preciosa, se me cruzan un montón de cosas por la cabeza"

Fotos HABLÓ DE SU RELACIÓN CON MARIANA ROMERO

04/03/2017 -

Apenas dos semanas, o menos, le duró el duelo a Andrés Nara por su separación de Carinara. Luego de haberla dejado en vivo en una charla telefónica con Intrusos, en el mismísimo Día de los Enamorados, el papá de Wanda y Zaira ya encontró consuelo en los brazos de una bella empresaria rubia.

La prensa encontró a Mariana Romero en el aeroparque metropolitano, quien regresaba de participar del Carnaval de Corrientes y, para sorpresa de todos, Andrés Nara la esperaba para cenar juntos y llevarla en auto hacia un hotel. Sí, así de gentil fue el hombre con la dama que asegura haber compartido la habitación con su amiga.

La rubia confirmó que con Nara la une una relación de "amistad y comercial". Sin embargo, Andrés no pudo ocultar lo que le pasa cada vez que tiene contacto con Mariana: "Con ella tengo una conversación súper madura y adulta. Es preciosa, no hay ninguna duda de eso, está a la vista. Tampoco soy ciego, sería una estupidez decir lo contrario. Sí, se me cruzan un montón de cosas por la cabeza. Pero de ahí a entablar un noviazgo, hay un montón de otras cosas más". Halagada, Mariana Romero apenas atinó a responder: "Gracias, Andrés. Termino acá y te hablo".