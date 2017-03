Virginia Lago ya no es la dulce mujer de las tardes

Fotos De lunes a jueves, por la pantalla de Canal 7, de Santiago, Virginia Lago deja de ser ella para prestarle el cuerpo a Myriam Choen de Kaplan.

07/03/2017 -

Cuesta acostumbrarse a que la dulce señora de las tardes de Telefé, que tomaba el té frente al televisor y esperaba los capítulos de las telenovelas, sea hoy la "villana" más fría y calculadora de "Amar después de amar", la ficción que llega a Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7.

Virginia Lago se apartó de la ficción para tomar el rol de presentadora en "Historias reales, historias de vida", la primera versión de las novelas y películas de la tarde de Telefé que tuvieron lugar en 2012, que pasó a llamarse Historias de corazón, en el aire hasta marzo de 2015.

Pero 2017 la sorprendió con una desafiante propuesta. Los productores de la telenovela "Amar después de amar" -la historia de pasión, venganza y misterio del prime time del canal- la convocaron y la convirtieron en Myriam Choen de Kaplan.

El secreto de todo papel antagonista supone generar tanta admiración por la interpretación, como desprecio por su personaje en la ficción.

Virginia Lago, con la trayectoria que acredita, mantiene a la platea de fanáticos de "Adda" expectante por la maldad sin respiro que emplea hacia su nuera, Raquel (Isabel Macedo), mientras su hijo Damián Kaplan (Federico Amador), permanece en terapia intensiva.

Es cierto que tanto en Mujeres de nadie (Canal 13) y Caín y Abel (telefe) encontró sus primeros síntomas de maldad, pero esta representación no deja ningún lugar a dudas de la fortaleza en la composición de su perverso perfil, aunque en la vida real ella se define como una mujer tranquila, maternal, a la que le costó recibir las críticas del público cuando presentaba las películas comiendo bizcochitos y hablando con extrema suavidad. "Trabajo en el escenario desde los 15 años, pero esas críticas me molestaron quizás porque como no estaba haciendo ningún personaje, las sentía como un ataque a mi persona. Me costó, pero entendí que la gente siempre critica", dijo en aquella ocasión.