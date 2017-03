Laurita y Fede Bal blanquearon su amor: "Estamos saliendo"

08/03/2017 -

Luego de dos meses y medio en Villa Carlos Paz al frente de la obra "Sálvese quien pueda", Federico Bal (27) hizo las valijas y volvió a Buenos Aires para continuar con su mega mediática relación sentimental con Laurita Fernández (26), bailarina con quien dejó de jugar a las escondidas y, muy paulatinamente, fue blanqueando su amor.

Por fin llegó la foto más esperada por los medios. La pareja compartió una romántica cena a solas en el restaurante Azul profundo.

El actor se acercó a la casa de la rubia en su camioneta, pero ella se retiró en su auto hasta un taller mecánico del barrio de Chacarita, en donde dejó su vehículo en reparación. Luego, Fernández se subió al coche de Bal y partieron juntos hasta Retiro para disfrutar de su compañía y de una rica comida.

Atentos a la presencia de la prensa, ayer, Laurita salió al aire en Los Ángeles de la Mañana y habló de su encuentro con Fede: "Fuimos a comer. Sabíamos que el día que hiciéramos algo al aire libre, esto iba a pasar. Tampoco nos íbamos a andar escondiendo. Con Fede recuperamos el tiempo perdido. Él volvió ese día y me dijo ‘comamos’’, declaró la bailarina, tras asegurar que las fotos no habían sido ‘arregladas’".

Por último, Ángel de Brito le preguntó si estaba enamorada y, titubeando, respondió: "No sé si enamorada. ¿Qué se yo? No es que me cuesta decirlo. Pero estamos saliendo, probando. No somos novios; si funciona, funciona. Y sino no... El título no tiene nada que ver ".

"Me siento super feliz y re tranquila, no me arrepiento de nada que haga desde el amor", agregó después al ser consultada por las posibles críticas que seguro no tardarán en llegar.

Sobre cómo afectaría a sus trabajos la relación, dijo que no sabe, pero que cree que la química que hay ahora entre ellos, podría "sumar".