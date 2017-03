Raquel Bermúdez se quebró: "Mi hijo tuvo que tapar el cuerpo"

09/03/2017 -

En la madrugada del 17 de febrero, Leo Rosenwasser murió a causa de un paro cardíaco mientras se encontraba cenando en su alojamiento junto a su pareja.

El fallecimiento del conductor y exhumorista de Videomatch causó sorpresa y conmoción en la farándula argentina y casi un mes después, se sigue hablando de este hecho.

Raquel Bermúdez, exmujer y madre de los hijos de Leo, estuvo en "Desayuno Americano" con Pamela David contando sus sensaciones a tres semanas de comenzada esta pesadilla.

"Estoy muy angustiada por mis hijos. Leo al principio era buen padre, pero hace 5 años empezó todo mal, cambió. Pienso que puede ser por su expareja, pero él no tenía trabajo, tenía obligaciones que no podría cumplir, como pagar los colegios, las obras sociales. Yo me dediqué a ser mamá, a ser ama de casa, lo cuidé a él", manifestó.

Luego relató cómo se enteró del triste episodio: "Cuando nos avisan, salí con mi hijo Baltazar y fuimos al hotel donde estaba. Como estaba con su pareja no me pareció que yo suba así que fue mi hijo, volvió a los dos minutos y me dijo ‘papá está muerto’... y bueno ahí empezó todo. Él tuvo que taparlo, ver cómo estaba, fue terrible", contó Raquel entre lágrimas.