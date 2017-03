Sidney Sampaio se sorprendió al interpretar a alguien que como él necesitaba superarse

Fotos Ghillerme Winter y Sidney Sampaio competirán por el papel de villano en la nueva telenovela bíblica.

Nacido en Lucélia, un municipio del Estado de San Pablo, Sidney Sampaio dio sus primeros pasos como modelo. De madre peluquera y padre vendedor de autos, admite que su belleza le abrió las puertas. A los 18 años se mudó a Río de Janeiro convocado para actuar. Su plan B era la escuela de medicina, carrera que aún fantasea con estudiar. Le siguieron varias ficciones diarias, en roles secundarios.

Y, según comentó, hay varias coincidencias entre su personaje de Josué y su vida personal. "Superación, una transformación general. El papel me llegó en un momento en el que se me había terminado el contrato con otro canal, estaba saliendo de una relación y de una depresión. Todo me estaba saliendo mal. Necesitaba ver que era capaz de hacer algo bien", señaló en una entrevista con Clarín, en alusión a que su papel, el cual se enfrenta a las críticas del pueblo, que lo compara permanentemen con Moisés y le exige ser igual de efectivo.

Con las grabaciones de Josué... ya terminadas, el actor sueña ahora con hacer cine, aunque antes hará otra novela bíblica, probablemente en compañía de Ghillerme Winter (Moisés), con quien lo une una gran amistad. La ficción se llamará "El apocalipsis", y los dos actores se disputan el papel del villano. Mientras, comenzaron las grabaciones de otra historia similar, "El rico y Lázaro, ficción sobre parábolas bíblicas".

Sidney tiene 36 años, está soltero y con un hijo, Leonardo, de 6. Para el actor, ser elegido para este papel protagónico tuvo su carga. "Es una gran responsabilidad. Creo que cuando te gusta lo que hacés, te comprometés. Fue mi primer trabajo como protagonista. Me transformé en un lider, como Josué", contó muy entusiasmado.