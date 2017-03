El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli: "La situación se nos fue de las manos, no se esperaba tanta gente"

13/03/2017 -

La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente. Siempre se habló de 160, 170 mil personas. Y realmente fue impresionante lo que pasó. Se esperaba la mitad de la gente. La Justicia tiene que determinar si la productora incumplió con el número de la habilitación, que era hasta 200 mil", dijo el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), tras el recital del Indio Solari, que terminó el domingo a la madrugada con avalanchas, dos víctimas fatales y decenas de heridos, algunos aún en terapia intensiva ayer al mediodía. "Se colapsó la salida, pero la retirada de la gente durante la madrugada fue con tranquilidad. Tendremos que analizar en los días venideros lo que sucedió", especificó.

Y agregó: "La producción estaba muy confiada en que no iba a venir tanta gente. Esperaban 170 mil personas. Nosotros no tenemos acceso al número de venta de entradas, lo tiene que determinar la justicia".

El municipio, según Galli, había dado habilitación hasta 200 mil personas. "Una vez que entraron al predio de La Colmena, la responsabilidad era de la productora", sumó Galli, que desligó al municipio de lo sucedido: "La responsabilidad nuestra fue controlar la calle y el sistema de salud, eso no colapsó en ningún momento. Tuvimos gente trabajando en todos los casos y había cuatro hospitales móviles", señaló.

El funcionario continuó: "Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Lo lamento con el alma. Si bien no tenemos responsbilidades legales con los fallecidos, como intendente me siento responsable de la situación. Por eso estoy acá para dar la cara".

"Yo estuve en el lugar y me retiré en la mitad del espectáculo y empezamos a trabajar porque había que garantizar la salida de toda esa gente, que finalmente salió tranquila", indicó el Intendente, quien agregó: "No es del municipio el predio. Hace 4 meses que trabajamos en el operativo. Hay un contrato firmado de alquiler a una empresa privada, que es la que tenía que llevar adelante el show". Según precisó, la Municipalidad no pudo comunicarse hasta ayer al mediodía con los organizadores privados.

Antes, el intendente había celebrado por redes sociales la llegada del show a la localidad. "14.30 abrieron las puertas del predio. Ya pueden ingresar los miles de ricoteros que están en #Olavarria", anunciaba Galli en su cuenta de Twitter, y agregaba: "Jano Chasman! Gracias por hacer el cuchillo que le entregue en mano al Indio ??#HechoEnOlavarria". De acuerdo al medio local En línea Noticias, el intendente había ido a recibir al cantante cuando aterrizó el viernes el avión privado en el que llegó, pero el artista no lo saludó.